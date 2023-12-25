Белград, 25 декабря, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра сербского Белграда Александар Шапич, осмотрев повреждения в центре города после несанкционированной акции протеста 24 декабря, назвал происходящее «майданизацией». Об этом он заявил на своей странице в соцсетях.

VasenkaPhotography Белград

Прежде всего глава Белграда призвал не бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства.

«Если так будет продолжаться, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин «майданизация», — сказал Шапич.

Чиновник акцентировал, что попытки прийти к власти путём анархии уничтожают государство, которое завтра уже не сможет защитить никого, даже тех, ради кого, «как вы считаете, вам необходимо бороться».

Как сообщало ИА Регнум, после нормализации обстановки на улицах Белграда премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила спецслужбы России, которые своевременно предупредили власти страны о готовящихся беспорядках.

По словам премьера, многие считали поступившую информацию фейком, распространённым Россией. На самом деле всё оказалось правдой и полученное предупреждение о беспорядках позволило избежать больших жертв.

По словам президента Александра Вучича, была предпринята «попытка насильственного захвата институтов Сербии».

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На несанкционированных акциях протеста в Белграде, в беспорядках перед городской администрацией 24 декабря серьёзно пострадали полицейских, более 35 участников задержаны.