Москва, 25 декабря, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Протесты, начавшиеся в Сербии под предлогом недовольства результатами выборов, спровоцировали третьи силы, находящиеся за рубежом, заявил 25 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев / РИА Новости

«Налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде», — сказал он.

Песков подчеркнул, что наблюдатели в ходе голосования в Сербии не зафиксировали существенных нарушений, из-за которых можно было бы поставить под сомнение легитимность прошедших выборов. Он также подчеркнул, что Россия не вмешивалась во внутренние дела Сербии и не собирается этого делать, а руководство республики способно самостоятельно принять нужные меры.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в Народную скупщину (парламент) и муниципальные выборы в 65 городах и районах. Большинство получила правящая партия. Иностранные наблюдатели заявили, что не выявили критических нарушений, но ряд оппозиционных сил на следующий день начали акции протеста, выражая несогласие с итогами выборов.

24 декабря протестующие в Белграде попытались захватить здание городской администрации. Полиция быстро разогнала активистов. Как сообщил президент республики Александр Вучич, протестующие кидали камни в полицейских, двое правоохранителей пострадали. Президент заявил, что была попытка захвата властных институтов Сербии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 25 декабря обвинила Запад в попытке использовать технологии государственных переворотов для расшатывания ситуации в Сербии. Она подчеркнула, что единственно правильная реакция сербских властей на эти попытки — строгое следование конституции страны и уважение к выбору народа республики.