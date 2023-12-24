Вучич встретится с послом России после беспорядков в Белграде
Президент Сербии Вучич встретится с послом России после беспорядков в Белграде
Белград, 25 декабря, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Сербский лидер Александр Вучич намерен встретиться в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко. О планах президента сообщили в его администрации.
Встреча намечена на утро 25 декабря в 9:00 (11:00 мск) в резиденции Вучича — «Генеральном секретариате».
Кроме того, встречу с Боцан-Харченко назначил на этот день и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.
Все аудиенции связаны и прошедшими беспорядками в Белграде.
Как сообщало ИА Регнум, на несанкционированных акциях протестов в Белграде в беспорядках перед городской администрацией 24 декабря серьёзно пострадали полицейские, более 35 участников задержаны.
По словам президента Вучича, была предпринята «попытка насильственного захвата институтов Сербии».
Вучич на фоне беспорядков в Белграде обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.