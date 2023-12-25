Москва, 25 декабря, 2023, 10:48 — ИА Регнум. За протестами в Белграде стоят западные страны. Об этом 25 декабря, комментируя беспорядки в Сербии, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Дипломат подчеркнула, что для этого Запад использует техники «майданных переворотов».

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране», ― сказала в беседе с ТАСС представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала единственно возможной реакцией в такой ситуации строгое следование конституции страны и уважение к выбору сербского народа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах. Абсолютное большинство в парламенте получит лидирующая на выборах коалиция правящей партии.

На следующий день в Белграде начались протесты после проведения выборов. Недовольные результатами голосования сторонники сербской оппозиции 24 декабря попытались штурмовать столичную администрацию. Участники акции жгли фаеры и пытались выломать двери. Митингующие дважды пытались проникнуть в здание городской администрации. Толпа била палками оконные стёкла, бросала камни и пивные банки. Сербская полиция за несколько минут разогнала митингующих, выставив оцепление.

Вечером того же дня президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. На фоне беспорядков в Белграде сербский лидер обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

Вучич уточнил, что на несанкционированных акциях протеста в Белграде в беспорядках перед городской администрацией 24 декабря серьёзно пострадали двое полицейских, десятки участников задержали.