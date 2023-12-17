Белград, 17 декабря, 2023, 09:45 — ИА Регнум. В Сербии в 09:00 мск 17 декабря открыли избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах. Проголосовать за понравившихся кандидатов сербы смогут до 22:00 мск. Об этом сообщила газета «Политика».

Алексей Витвицкий/РИА Новости

На 8 273 избирательных участках воспользоваться правом голоса смогут 6 500 666 зарегистрированных избирателей. Для голосования за границей определили 81 место в 35 странах, одно из которых в посольстве Сербии в Москве.

Граждане выберут 250 депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента) страны, власти автономного края Воеводина и руководство местных органов муниципалитетов. Сербы проголосуют за своих представителей в 65 городах.

Из-за запрета властей непризнанного Косово голосование не состоится в Автономном крае Косово и Метохии. Жители Косово, чтобы проголосовать, должны будут ехать в Центральную Сербию.

По закону избирком должен сообщить окончательные результаты в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом.

Как сообщало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич 1 ноября объявил о роспуске Народной скупщины республики и назначил внеочередные парламентские выборы на 17 декабря.

Глава республики сообщил, что принял это решение на основании обращения правительства от 30 октября. Он подписал соответствующий указ. Вучич подчеркнул, что выборы придётся проводить в трудное время глобальных вызовов, когда жителям республики нужно объединиться. Президент призвал сохранить стабильность и пожелал удачи всем участникам выборов.

В правительстве Сербии объяснили призыв провести досрочные выборы многочисленными обращениями от общественности и оппозиции. В кабмине решили, что переизбрание парламента снизит напряжённость в обществе.