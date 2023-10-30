Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа вступила в новую стадию — военнослужащие еврейского государства начали масштабные наземные действия против группировки ХАМАС. Сообщается о вводе отдельных подразделений на территорию палестинского анклава.

Ayal Margolin-Jinipix

JINI

Nir Alon

Танки и пехота ЦАХАЛ вошли в окрестности города Газа и перекрыли трассу, соединяющую северную и южную части сектора, сообщает американская The Wall Street Journal со ссылкой на очевидцев. По свидетельству одного из них, один из танков открыл огонь по такси, на капоте которого был прикреплён белый флаг, цитирует ТАСС публикацию WSJ.

Израильские военные объясняют свои действия тем, что нет возможности отличить мирных жителей Газы от боевиков ХАМАС. Об этом WSJ заявил представитель ЦАХАЛ майор Нир Динар. Он подчеркнул, что «террористы используют гражданскую инфраструктуру», у них нет танков или военных внедорожников.

Nir Alon

U.S. Army

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Xin Hua

Xin Hua

Продвижение танковых колонн ЦАХАЛ по окраинам Газы подтверждает французское агентство AFP. Танки перекрыли дорогу Салах ад-Дин между северной и южной частями Газы, уточняет парижская Le Figaro. Издание также сообщает, что израильтяне открывают огонь по всем проезжающим машинам.

Ilan Assayag JINI

Ilan Assayag JINI

Ahmed Zakot

Тем временем поступают сообщения о первых боестолкновениях израильских военных и боевиков ХАМАС в Газе. Сирийский телеканал Al Ikhbariya сообщил о том, что хамасовцы открыли огонь по танкам ЦАХАЛ, перекрывшим дорогу. Боевики группировки «Исламский джихад» (точнее, её военизированного крыла — «Сарайя аль-Кудс») вели миномётный обстрел колонны бронетехники ЦАХАЛ в районе Эс-Судани на северо-западе сектора Газа, пытаясь не допустить израильтян вглубь территории.

Ilia Yefimovich

JINI

Тем временем Израиль продолжает наносить авиационные и ракетные удары по сектору. Судя по сообщению саудовского телеканала Al Hadath, ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по южным и восточным районам анклава, по лагерям беженцев Бейт-Лахия и Байт-Ханун на севере территории, а также непосредственно по городу Газа.

Сообщается, что несколько ракетных ударов пришлись на район больницы «Аль-Кудс» в центре Газы. Урон нанесен зданию турецкого госпиталя, сведений о жертвах и пострадавших не приводится, отмечает ТАСС.

По данным иранского агентства Tasnim, вечером 27 октября Газу атаковали с суши, моря и воздуха. В группировке ХАМАС заявили, что в израильской операции участвовали около 5 тысяч американских военных.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октябряофициально объявил о начале наземной операции как о второй фазе войны. Действия на земле необходимы для уничтожения ХАМАС, заявил в тот же день начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

JINI

Mohammed Turabi

IMAGO FADI AMUN

По словам официального представителя израильской армии Даниэля Хагари, с 29 по 30 октября в регион вошли дополнительные силы пехоты, а также бронетехника, артиллерия и инженерные войска. ЦАХАЛ намерена продолжать наступление, заверил Хагари.