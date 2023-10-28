Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Порядка 5 тысяч американских военнослужащих были задействованы в наземной операции Израиля в Газе в ночь на 27 октября. Об этом 28 сентября сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Источники в службах безопасности сообщили агентству, что в наземном наступлении Израиля на сектор Газа в пятницу вечером участвовали три дивизии и несколько бригад, говорится в публикации.

Согласно их данным, во вторжении Израиля в Газу участвовали порядка 5 тысяч военнослужащих США.

Как передавало ИА Регнум, посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль проводит в секторе Газа операцию «с воздуха, моря и суши», она ещё не широкомасштабная. Она отметил, что военные Израиля это называют узкомасштабной военной операцией.

Армия Израиля ночью нанесла удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призвала Израиль искать способ мирного решения конфликта. Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере, посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта, уточнил дипломат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу.

В ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании.