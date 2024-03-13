Материалы с тегом «ЦАХАЛ»
ХАМАС согласилось на план США о перемирии и возврате заложников
Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный американцами план прекращения огня в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник. Предложение Белого дома включает завершение боевых действий и постепенный возврат заложников в свои дома. ХАМАС...
13 марта 2024
В ФБР предупредили о новом уровне террористической угрозы в США
После эскалации конфликта в секторе Газа существенно возросла угроза террористических актов в США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса. «С 7 октября 2023 года эта угроза вышла на совершенно иной уровень», — сказал он. Глава ФБР добавил, что настало...
12 марта 2024
При авиаударе Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 13 женщин и детей
По меньшей мере 13 женщин и детей погибли в результате авиаудара армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа. Об этом 10 марта сообщил катарский телеканал Al Jazeera. Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила атаки по всей территории сектора Газа. Авиаудар был нанесён...
10 марта 2024
ХАМАС отклонило формулу США по обмену заложников с Израилем
Палестинское радикальное движение ХАМАС не одобрило ранее предложенную США формулу обмена с Израилем заложников на заключённых. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на израильского чиновника и человека, знакомого с деталями переговоров. «ХАМАС отказалось соглашаться на условия...
3 марта 2024
В секторе Газа сообщили о десятках погибших и раненых после удара Израиля
При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по кольцевой развязке Дауд десятки человек погибли и ранены. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы. «Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд, десятки погибли и ранены», — сказано в заявлении ведомства. Как...
новость часа
3 марта 2024
Багдасаров оценил риски ухудшения отношений Израиля и России
Заявляя о возможном ужесточении позиции Израиля по отношению к России, представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман пытается оказать давление на общественное мнение. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 марта заявил российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего...
3 марта 2024
В Израиле прогнозируют ужесточение отношений с Россией
Позиция Израиля к России ужесточится, а отношения между Тель-Авивом и Москвой станут более агрессивными. Такое мнение высказал изданию Business Insider представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман. По словам Вайтмана, обострение отношений могут усугубить переговоры в Москве...
новость часа
3 марта 2024
Россия будет участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта
Россия и дальше готова вносить вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом заявили в российском МИД. Российская сторона выражает надежду, что заданный импульс процессу межпалестинского примирения получит развитие, добавили в ведомстве. «Российская сторона готова и далее вносить...
1 марта 2024
Макрон заявил, что осуждает расстрел мирных жителей в секторе Газа
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что самым решительным образом осуждает расстрел мирного населения в секторе Газа. Об этом он написал в соцсети Х. «Глубокое возмущение вызывают кадры, поступающие из Газы, где гражданские лица подвергаются нападениям израильских солдат. Я выражаю своё...
1 марта 2024
США отказались осудить Израиль за гибель людей в секторе Газа
Представители США не позволили Совету Безопасности ООН принять заявление для прессы с обеспокоенностью о гибели в секторе Газа более 100 палестинцев из-за открытой стрельбы Израилем. Об этом «РИА Новости» рассказал источник во Всемирной организации. По заявке Алжира 29 февраля состоялось закрытое...
1 марта 2024
ЦАХАЛ: десятки жителей Газы погибли в давке при доставке гумпомощи
Десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава, сообщила 29 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Множество людей окружили грузовики, в результате чего десятки людей погибли и получили ранение при...
29 февраля 2024
ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по доставке помощи в сектор Газа
Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил 28 февраля телеканал Al Arabiya. «Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке [гуманитарной] помощи в Газу», — привёл телеканал слова представителя...
28 февраля 2024
Небензя призвал СБ ООН не одобрять резолюцию США по сектору Газа
Американский проект ближневосточной резолюции является лицензией на убийство мирных палестинцев, заявил 27 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Это никакая не альтернатива, а ещё одна лицензия на убийство мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю...
28 февраля 2024
В Израиле считают, что лидер ХАМАС скрывается в туннелях на юге Газы
Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар скрывается в сети туннелей на юге сектора Газа в окружении заложников, написала 26 февраля газета The Washington Post со ссылкой на израильских и американских чиновников. «Израильские военные уверены в том, что лидер ХАМАС Яхья Синвар...
27 февраля 2024
Армия Израиля представила план по эвакуации мирных жителей юга сектора Газа
План по эвакуации мирного населения города Рафаха на юге сектора Газа из зоны боевых действий и по доставке гуманитарных грузов в анклав представила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) военно-политическому кабинету страны. Об этом 26 февраля сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление...
26 февраля 2024
Армия Израиля намерена нарастить число ударов по движению «Хезболла»
Число ударов по ливанскому движению «Хезболла» в Ливане нарастит Армия обороны Израиля вне зависимости от потенциального перемирия в секторе Газа. Об этом 25 февраля заявил министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения штаба Северного командования Армии обороны Израиля в Цфате, сообщает...
26 февраля 2024
Кабмин Израиля рассмотрит предложенный Нетаньяху план действий в Рафахе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшие несколько дней направит на утверждение правительства страны план действий в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X. «В ближайшие дни я созову кабинет министров для утверждения оперативных...
24 февраля 2024
Нетаньяху представил план после победы над ХАМАС в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил на утверждение военно-политическому кабинету план обустройства сектора Газа после победы над палестинским движением ХАМАС. Советник главы правительства Дмитрий Гендельман опубликовал документ 23 февраля в Telegram-канале. План предусматривает...
23 февраля 2024
В ходе атаки ЦАХАЛ на сектор Газа 18 февраля погибли более 70 человек
Десятки мирных граждан погибли и пострадали за вечер 18 февраля в результате израильских бомбардировок сектора Газа, сообщило палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на медиков. «Более 70 мирных жителей были убиты, а другие, в основном дети и женщины, были ранены в результате...
19 февраля 2024
Глава МИД Египта рассказал о расколе между ХАМАС и администрацией Палестины
ХАМАС не имеет связей с официально признанными властями Палестины, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри на Мюнхенской конференции по безопасности. «Я думаю, это абсолютно верно, что ХАМАС находится за пределами палестинского консенсуса и не имеет поддержки Палестинской автономии», —...
18 февраля 2024