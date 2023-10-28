Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Наземная операция в секторе Газа продиктована стоящими перед Израилем задачами, ей не было альтернативы. Об этом 28 октября заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви.

Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

«Цели этой войны требуют проведения наземной операции. Чтобы разоблачить и уничтожить врага, нет другого пути, кроме как войти с силой на его территорию. Это действие служит достижению всех целей войны», — сказал Халеви.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия начала новую фазу военных действий в секторе Газа. По его словам, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов.

Вечером 27 октября сектор был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС. Агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник отмечало, что в этой операции израильской армии были задействованы около 5 тысяч американских военнослужащих.

Армия Израиля ночью нанесла удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, сообщила 28 октября пресс-служба военного ведомства Израиля.

Генассамблея ООН 27 октября в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, представленную Иорданией при поддержке других государств, включая Россию.

Резолюцию не поддержали США, Израиль, Австрия, Венгрия, Гватемала, Хорватия, Чехия, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. Поддержали принятие документа 120 стран, в том числе Россия. 45 государств воздержались.