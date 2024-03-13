Материалы с тегом «ХАМАС»
ХАМАС согласилось на план США о перемирии и возврате заложников
Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный американцами план прекращения огня в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник. Предложение Белого дома включает завершение боевых действий и постепенный возврат заложников в свои дома. ХАМАС...
13 марта 2024
В ФБР предупредили о новом уровне террористической угрозы в США
После эскалации конфликта в секторе Газа существенно возросла угроза террористических актов в США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса. «С 7 октября 2023 года эта угроза вышла на совершенно иной уровень», — сказал он. Глава ФБР добавил, что настало...
12 марта 2024
Нетаньяху назвал сроки завершения операции ЦАХАЛ в секторе Газа
Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа может завершиться в течение ближайших двух месяцев. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico 10 марта. «Мы уничтожили три четверти...
10 марта 2024
В БАПОР заявили о принуждении сотрудников ложно признать связи с ХАМАС
Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись давлению со стороны властей Израиля, вынуждавших их солгать. Об этом со ссылкой на отчёт БАПОР сообщило агентство Reuters. «БАПОР заявило, что некоторые сотрудники, освобождённые в...
9 марта 2024
Канада решила возобновить финансирование БАПОР
Канадские власти возобновят финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), говорится в заявлении министра по вопросам международного развития Канады Ахмеда Хусейна. Об этом сообщило агентство The Associated Press. Ранее Оттава...
9 марта 2024
Байден отдал приказ американским военным построить временный порт в Газе
Президент США Джо Байден отдал приказ Пентагону построить временный порт на побережье сектора Газа в Средиземном море для доставки гуманитарной помощи в этот палестинский анклав. Об этом он объявил 7 марта в ходе своего ежегодного послания американскому Конгрессу. Текст его выступления опубликовали...
8 марта 2024
В ХАМАС заявили о бессмысленности продолжения переговоров по Газе
Палестинское радикальное движение ХАМАС больше не видит смысла продолжать переговоры о прекращении огня в секторе Газа, поскольку многочисленные попытки прийти к соглашению не дали результатов. Об этом в интервью панарабскому спутниковому телеканалу Al Mayadeen заявил член политбюро ХАМАС Усама...
7 марта 2024
Египет и Катар призвали ХАМАС предоставить список заложников
Власти Египта и Катара призывают радикальное движение ХАМАС предоставить список заложников, которых на первой стадии организация может освободить в рамках поэтапного договора о прекращении огня в секторе Газа, сообщила газета Guardian со ссылкой на неназванных американских чиновников. Один из...
новость часа
5 марта 2024
ХАМАС отклонило формулу США по обмену заложников с Израилем
Палестинское радикальное движение ХАМАС не одобрило ранее предложенную США формулу обмена с Израилем заложников на заключённых. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на израильского чиновника и человека, знакомого с деталями переговоров. «ХАМАС отказалось соглашаться на условия...
3 марта 2024
В секторе Газа сообщили о десятках погибших и раненых после удара Израиля
При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по кольцевой развязке Дауд десятки человек погибли и ранены. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы. «Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд, десятки погибли и ранены», — сказано в заявлении ведомства. Как...
новость часа
3 марта 2024
Багдасаров оценил риски ухудшения отношений Израиля и России
Заявляя о возможном ужесточении позиции Израиля по отношению к России, представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман пытается оказать давление на общественное мнение. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 марта заявил российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего...
3 марта 2024
СМИ: ХАМАС в ближайшие часы ответит на предложение об обмене заложников
Палестинское движение ХАМАС в ближайшие часы ответит на предложенную посредниками сделку по обмену заключёнными с Израилем. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya. Отмечается, что делегация ХАМАС проведёт в Египте встречу с посредниками для подготовки списка заложников, которые могут быть...
3 марта 2024
В Израиле прогнозируют ужесточение отношений с Россией
Позиция Израиля к России ужесточится, а отношения между Тель-Авивом и Москвой станут более агрессивными. Такое мнение высказал изданию Business Insider представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман. По словам Вайтмана, обострение отношений могут усугубить переговоры в Москве...
новость часа
3 марта 2024
Россия будет участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта
Россия и дальше готова вносить вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом заявили в российском МИД. Российская сторона выражает надежду, что заданный импульс процессу межпалестинского примирения получит развитие, добавили в ведомстве. «Российская сторона готова и далее вносить...
1 марта 2024
Макрон заявил, что осуждает расстрел мирных жителей в секторе Газа
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что самым решительным образом осуждает расстрел мирного населения в секторе Газа. Об этом он написал в соцсети Х. «Глубокое возмущение вызывают кадры, поступающие из Газы, где гражданские лица подвергаются нападениям израильских солдат. Я выражаю своё...
1 марта 2024
США отказались осудить Израиль за гибель людей в секторе Газа
Представители США не позволили Совету Безопасности ООН принять заявление для прессы с обеспокоенностью о гибели в секторе Газа более 100 палестинцев из-за открытой стрельбы Израилем. Об этом «РИА Новости» рассказал источник во Всемирной организации. По заявке Алжира 29 февраля состоялось закрытое...
1 марта 2024
ЦАХАЛ: десятки жителей Газы погибли в давке при доставке гумпомощи
Десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава, сообщила 29 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Множество людей окружили грузовики, в результате чего десятки людей погибли и получили ранение при...
29 февраля 2024
ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по доставке помощи в сектор Газа
Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил 28 февраля телеканал Al Arabiya. «Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке [гуманитарной] помощи в Газу», — привёл телеканал слова представителя...
28 февраля 2024
Небензя призвал СБ ООН не одобрять резолюцию США по сектору Газа
Американский проект ближневосточной резолюции является лицензией на убийство мирных палестинцев, заявил 27 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Это никакая не альтернатива, а ещё одна лицензия на убийство мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю...
28 февраля 2024
МИД РФ сообщил, что Путин лично контролирует вопрос с заложниками ХАМАС
Президент России Владимир Путин лично держит на контроле вопрос с освобождением удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. По словам дипломата, МИД поддерживает регулярные контакты со сторонами палестино-израильского конфликта по...
27 февраля 2024