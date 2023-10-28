Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Войска армии Израиля вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения ХАМАС и освободить всех заложников, заявил 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум

Таким образом армия обороны Израиля начинает «второй этап войны», сказал он.

Премьер-министр Израиля ранее также отметил, обращаясь к близким попавших в плен ХАМАС, что будет сделано всё возможное для освобождения заложников. Именно это и является одной из целей операции, сказал Нетаньяху.

Ранее представители ХАМАС предложили Израилю освободить из тюрем всех палестинских заключённых в обмен на освобождение граждан, взятых ХАМАС в плен в день начала обострения конфликта 7 октября. Обмен может быть проведён как единовременно, так и в несколько этапов, отметили представители движения.

Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви ранее 28 октября заявил, что наземная операция в секторе Газа продиктована стоящими перед Израилем задачами, и альтернативы ей не было. Целью операции является уничтожение ХАМАС, отметил он также.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. Вечером 27 октября сектор был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС.