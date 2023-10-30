Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Подразделения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), включая танки, постепенно продвигаются по территории сектора Газа. Об этом 30 октября заявил на брифинге официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

«За минувшие сутки в секторе Газа мы продолжили расширять наземные операции, в сектор вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы», — сказал он.

Хагари подчеркнул, что израильские военные намерены продолжать наступление и усиливать его в соответствии с запланированными этапами военных действий и поставленными задачами.

Агентство France Presse (AFP) со ссылкой на очевидцев также сообщило, что израильские танки заметили на подступах к городу Газе. По словам последних, танки ЦАХАЛ прибыли в район аль-Зейтун и перерезали ключевую дорогу в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 30 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об обстреле военных объектов на территории Сирии. Израильские военные назвали это ответным огнём.

Ранее в этот же день экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что повышение США ставок на Ближнем Востоке может способствовать уничтожению Израиля. По мнению эксперта, все предпосылки для очень крупной войны в регионе очевидны и Вашингтон обостряет ситуацию по всем направлениям.

По информации организации Save the Children («Спасти детей»), по состоянию на 29 октября в секторе Газа с момента обострения палестино-израильского конфликта (с 7 октября) погибли не менее 3195 детей, на Западном берегу реки Иордан — не менее 33 детей, в Израиле — не менее 29.