Газа, Палестина, 30 октября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Танки Армии обороны Израиля перерезали главную дорогу в секторе Газа, сообщило 30 октября французское издание Pravda-fr.

Очевидцы рассказали, что на окраине Газы заметили израильскую бронетехнику. Издание сообщило об этом со ссылкой на Agence France Presse.

Танки перекрыли дорогу Салах-ад-Дин между северной и южной частями Газы, уточнило Le Figaro. Израильские военные открывают огонь по всем проезжающим транспортным средствам.

Со своей стороны официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 30 октября заявил, что танки продвигаются по территории Газы. Израильские военные продолжают наземную операцию в Газе, и в регион за минувшие сутки вошли дополнительные силы пехоты, а также бронетехника, артиллерия и инженерные войска.

По словам представителя ЦАХАЛ, войска Израиля будут продолжать наступление на позиции ХАМАС. Его также планируется усилить, чтобы успешно выполнить поставленные израильским командованием задачи.

ХАМАС 7 октября провёл серию ракетных ударов по Израилю: боевики палестинского движения выпустили порядка трёх тысяч ракет. После этого ЦАХАЛ начал военную операцию по ликвидации ХАМАС в Газе.

Израильская сторона заявляет, что наносит удары по объектам ХАМАС, признавая при этом, что страдают также мирные жители Газы. При этом 9 октября Израиль объявил о полной блокаде Газы.

По данным агентства Tasnim, вечером 27 октября Газу атаковали с суши, моря и воздуха. По данным ХАМАС, в операции участвовали около пяти тысяч американских военных.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви 28 октября заявил, что проведение наземной операции в Газе необходимо для уничтожения ХАМАС. В этот же день глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху официально объявил о второй фазе войны с ХАМАС — наземной операции.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью ИА Регнум 30 октября сообщил, что Россия, выступая за соблюдение резолюции ООН о создании двух государств — Израиля и Палестины — станет арбитром в израильско-палестинском диалоге.