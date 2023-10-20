Минпромторг порекомендовал госслужащим приобретать машины шести марок.

Пять из них — российские: Lada, «Москвич», машины представительского класса и высшего класса Aurus, электромобиль Evolute, а также УАЗ (для этого бренда предложена целая линейка моделей «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и СРГ).

РИА Новости/Алексей Филиппов Автомобиль Haval Jolion

Шестая марка — китайский Haval.

Автомобили для чиновников должны закупаться у компаний, которые наладили локальное производство в рамках специальных инвестконтрактов, предполагающих повышение локализации, пояснили 20 октября в пресс-службе Минпромторга.

РИА Новости/Евгений Одиноков Салон китайского кроссовера Haval Jolion

©РИА Новости/Евгений Одиноков

Известия/Павел Волков Aurus

Президент Владимир Путин заявил 3 августа, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях. Глава государства отметил, что, если чиновники будут пользоваться российскими авто, это ускорит улучшение качества машин. Затем в сентябре президент заявил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников начнутся уже скоро.

Известия/Дмитрий Коротаев Aurus

Известия/Зураб Джавахадзе УАЗ «Патриот»

Известия/Павел Волков Lada Vesta

В начале сентября глава государства поручил Управделами президента и кабинету Михаила Мишустина до февраля будущего года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных авто. В середине прошлого месяца совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в стране.

Владимир Гердо/ТАСС «Москвич 6» и автомобиль «Москвич 3»

Известия/Алексей Майшев LADA 4×4 VISION

РИА Новости/Виталий Аньков УАЗ «Пикап»

Большинство опрошенных жителей России поддержали эту инициативу. Согласно опросу, предложение пересадить чиновников на российские автомашины поддержали 77% респондентов, ещё 11% высказались против.

Идея пересадить государственных служащих с иномарок на изделия отечественного автопрома высказывалась достаточно давно — с середины 1990-х. Вновь тема актуализировалась летом прошлого года, когда глава минфина Антон Силуанов высказал подобное предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Силуанова, заверил, что он лично готов пересесть на «Ладу».