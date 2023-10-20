Пять «россиян» и «китаец»: Минпромторг назвал марки авто для чиновников
Минпромторг порекомендовал госслужащим приобретать машины шести марок.
Пять из них — российские: Lada, «Москвич», машины представительского класса и высшего класса Aurus, электромобиль Evolute, а также УАЗ (для этого бренда предложена целая линейка моделей «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и СРГ).
Шестая марка — китайский Haval.
Автомобили для чиновников должны закупаться у компаний, которые наладили локальное производство в рамках специальных инвестконтрактов, предполагающих повышение локализации, пояснили 20 октября в пресс-службе Минпромторга.
Президент Владимир Путин заявил 3 августа, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях. Глава государства отметил, что, если чиновники будут пользоваться российскими авто, это ускорит улучшение качества машин. Затем в сентябре президент заявил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников начнутся уже скоро.
В начале сентября глава государства поручил Управделами президента и кабинету Михаила Мишустина до февраля будущего года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных авто. В середине прошлого месяца совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в стране.
Большинство опрошенных жителей России поддержали эту инициативу. Согласно опросу, предложение пересадить чиновников на российские автомашины поддержали 77% респондентов, ещё 11% высказались против.
Идея пересадить государственных служащих с иномарок на изделия отечественного автопрома высказывалась достаточно давно — с середины 1990-х. Вновь тема актуализировалась летом прошлого года, когда глава минфина Антон Силуанов высказал подобное предложение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Силуанова, заверил, что он лично готов пересесть на «Ладу».