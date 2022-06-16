Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение министра финансов Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады», сообщил, что он к этому готов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему. Антон Германович сегодня будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в качестве меры поддержки российского автопрома глава Минфина в ходе ПМЭФ-2022 предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили.

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