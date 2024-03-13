Материалы с тегом «Автомобили»
В России состоялась премьера нового кроссовера Xcite X-Cross 7
В Санкт-Петербурге продемонстрировали новый кроссовер Xcite X-Cross 7. Он вышел с конвейера дочерней компании АвтоВАЗа «Автозавод Санкт-Петербург». Журналисты сообщают, что семь машин марки Xcite X-Cross 7 выставили на парковке перед зданием правительства города. Шесть из них образуют флаг России...
13 марта 2024
Названы распространённые уловки недобросовестных инспекторов ГИБДД
Сотрудники ГИБДД могут описать водителю сценарии, напоминающие реальные последствия нарушения ПДД, чтобы создать условия для дачи взятки. Об этом сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. «Если водитель развернулся через две сплошные, инспекторы обычно рисуют схему...
11 марта 2024
От трёх регионов РФ потребовали пересадить депутатов на отечественные авто
В Ингушетии, Амурской и Калининградской областях депутатам по-прежнему предоставляют автомобили иностранного производства, им будет направлено требование исправить ситуацию, сообщили 11 марта ТАСС в пресс-службе Госдумы. «Есть три региона — Республика Ингушетия, Амурская и Калининградская области...
11 марта 2024
Ворота Букингемского дворца протаранил автомобиль
Легковой автомобиль ночью протаранил ворота Букингемского дворца в Лондоне, сообщило 10 марта издание Daily Express, ссылаясь на данные полиции Великобритании. «Вооружённые офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба», — рассказал представитель...
10 марта 2024
В Литве назвали число машин с российскими номерами под угрозой конфискации
Автомобили с российскими номерами, оставшиеся на территории Литвы, конфискуют 11 марта. Об этом в эфире литовского радио LRT заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене. Она добавила, что таких транспортных средств в стране находится около пятидесяти. По её словам, это те...
10 марта 2024
Полиция начала проверку сообщений об обстреле машины с детьми в Барнауле
В Барнауле полиция начала проверку по факту сообщений о стрельбе по автомобилю, в котором находились дети. Об этом 9 марта сообщили в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. В ведомстве добавили, что информация о том, как неизвестные из пневматического оружия прострелили стекло машины с детьми, появилась на...
9 марта 2024
Финляндия напомнила о вывозе авто с российскими номерами до 16 марта
Владельцам машин с российскими номерами необходимо до 16 марта вывезти их с территории Финляндии, напомнил местный телеканал Yle. При этом журналисты отметили, что власти пока не решили, что будут делать с оставшимися в стране автомобилями с российскими номерами. «Что произойдёт с российскими...
8 марта 2024
Tesla выбыла из топ-10 самых дорогих компаний США
Компания Teslа в ходе торгов 6 марта уступила Visa место в десятке самых дорогих компаний на биржах США. Это следует из данных платформы TradingView. В ходе торгов акции Tesla подешевели на 2,32%. Их цена составила $176,54. В свою очередь, бумаги платёжной системы Visa подорожали на 0,38%. Их...
7 марта 2024
В МИД пообещали Литве ответ на возможную конфискацию автомобилей
Российская сторона не оставит без ответа действия Литвы, если Вильнюс начнёт конфискацию автомобилей с российскими регистрационными номерами. Об этом 7 марта заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Как заявили дипломаты, это будет являться грубейшим актом грабежа на государственном уровне. «Без...
7 марта 2024
Китайский автобренд Geely впервые стал лидером продаж в России
Китайский автомобильный бренд Geely впервые стал лидером среди иномарок по продажам в России. Как 5 марта сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», за февраль 2024 года в стране реализовали 12,3 тыс. автомобилей бренда (в 3,8 раза больше по сравнению с 2023 годом). «Самой популярной моделью...
5 марта 2024
Китайские электромобили опередили конкурентов из США
Исполнительный директор выпускающей детали для аккумуляторов Umicore Матиас Мидрайх заявил, что электромобили из США проиграли конкуренцию моделям из Китая. Об этом он сообщил в беседе с The Financial Times. «Это просто хорошие автомобили, и люди их покупают», — заявил Мидрайх о китайских авто. При...
4 марта 2024
Движение по Крымскому мосту возобновили
Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Об этом 4 марта сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». «Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», ― говорится в сообщении инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Это произошло спустя четыре часа...
4 марта 2024
Движение по трассе «Таврида» полностью восстановили
Движение автомобилей на одном из участков трассы «Таврида» в Крыму полностью восстановили, сообщил 4 марта министр транспорта республики Николай Лукашенко. «Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89-м км автомобильной дороги «Таврида» сняты!» — написал он в Telegram-канале. Глава...
4 марта 2024
В Госдуме рассказали, как пережила зиму депутатская Lada Vesta
Предоставленный Госдумой автомобиль Lada Vesta отлично зарекомендовал себя в зимних поездках по избирательным округам в Подмосковье, рассказал 3 марта член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв («Единая Россия»). По его словам, зимой он часто ездил «по городам и весям» Подмосковья...
3 марта 2024
На Крымском мосту временно ограничили движение автотранспорта
В ночь на 3 марта перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оповещений об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие»...
3 марта 2024
Литва потребовала до 11 марта вывезти все машины с российскими номерами
Автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и территорию всего Евросоюза до 11 марта 2024 года, сообщила пресс-служба литовской таможни на своём сайте. Согласно данным таможни, на территории страны по-прежнему находятся автомобили с российскими номерами. Их владельцам...
2 марта 2024
В России стартовали продажи китайского внедорожника Oting Paladin
На российском рынке начались продажи китайского внедорожника Oting Paladin под русскоязычным названием «Паладин», говорится в сообщении компании Sinomach Automobile, которое приводят «Известия». Стоимость машины в базовой комплектации составляет 3,8 млн рублей, всего же авто доступно в четырёх...
29 февраля 2024
Мантуров анонсировал перезапуск бывшего завода Mercedes в Подмосковье
Бывший завод Mercedes-Benz в Московской области, выкупленный группой компаний «Автодом», должен возобновить выпуск автомобилей в 2024 году. Об этом вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил 28 февраля журналистам. «В этом году должны запустить», — сказал Мантуров в кулуарах...
28 февраля 2024
«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Vesta с коробкой автомат и двигателем 1,8 л
«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Vesta с автоматической трансмиссией и модернизированным 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л. с., сообщила 28 февраля пресс-служба российской компании на своём сайте. В релизе отмечается, что для установки автоматической коробки передач были...
28 февраля 2024
Российско-китайские автогонки прошли на льду Амура
Двухдневный II Международный фестиваль зимних видов спорта завершился 25 февраля на Амуре соревнованиями российских и китайских автогонщиков. «Амур объединяет!» стал лозунгом фестиваля зимних видов спорта на льду пограничной реки в Благовещенске. В ледовых гонках на Амуре приняли участие спортсмены...
25 февраля 2024