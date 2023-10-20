Москва, 20 октября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Автомобили для чиновников должны закупаться у компаний, наладивших локальное производство в рамках заключённых специальных инвестиционных контрактов, предполагающих повышение локализации, сообщили 20 октября в пресс-службе Минпромторга.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Отечественными предприятиями выпускается широкий ряд моделей с разнообразными техническими характеристиками и оснащением, (6 брендов и более 20 моделей) смогут обеспечить потребности различных уровней должностных лиц», — говорится в сообщении.

Ведомство порекомендовало госслужащим приобретать машины шести марок: Lada, УАЗ, Haval, «Москвич», Evolute и Aurus. Также рекомендуется закупать модели «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СРГ бренда УАЗ. В целом в перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в стране в рамках специнвестконтрактов. Этот перечень планируют пополнять по мере выхода на рынок новых моделей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 3 августа, что все чиновники в стране должны ездить на отечественных автомобилях. Глава государства отметил, если чиновники будут пользоваться российскими автомобилями, это ускорит улучшение их качества. Затем в сентябре Путин заявил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников начнутся уже скоро.

Большинство опрошенных жителей России поддержали эту инициативу. Согласно опросу, предложение пересадить чиновников на российские авто поддержали 77% респондентов, ещё 11% высказались против.

В июне 2022 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение министра, заверил, что он лично готов пересесть на Lada.