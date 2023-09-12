Владивосток, 12 сентября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Закупки автомобилей отечественного производства для чиновников скоро начнутся. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

ТАСС/ZUMA Wire

На вопрос о том, когда чиновники пересядут на отечественные автомобили, Путин ответил: «Вопрос в практическом плане стоит о закупках, сейчас будут закупать».

Он добавил, что правительство и управление делами президента РФ выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили.

По его словам, отечественные машины могут выглядеть скромнее иномарок, но чиновники точно должны ездить на них.

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