Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили. Таким образом, государство окажет поддержку российскому бизнесу. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Ladavesta.net «Лада»

«Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на «Лады», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, поддержать бизнес можно на начальных стадиях «где-то подсубсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте своей продукции, минимальную доходность гарантировать».

Глава Минфина уверен, что государство могло бы в текущих условиях, когда «нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились», взять риски реализации товаров по «типу офсетных контрактов».

«Государство может сказать: давай производи подушку безопасности в «Ладе», производи стеклоподъёмники, мы тебе обеспечим спрос, условно говоря», — пояснил министр.

Читайте также: Нижегородцы предложили пересадить чиновников на росавтопром и велосипеды

При этом глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») напомнил, что идея пересадить чиновников на российский автопром уже была в 1990-е, и она «не показала свою достаточную эффективность».

Ранее по теме: Самарские чиновники отказываются пересаживаться на автомобили Lada