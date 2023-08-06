Москва, 6 августа, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Большинство опрошенных жителей России поддержали инициативу президента страны Владимира Путина пересадить всех российских чиновников на отечественные автомашины. Исследование провёл сервис Superjob.

Petrov Sergey/Global Look Press

Так, согласно данным опроса, данное предложение поддержали 77% участников, 11% респондентов высказались против, 12% опрошенных затруднились ответить. Чаще остальных за инициативу главы государства выступили респонденты в возрасте более 45 лет (83%).

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов России.

Как передавало ИА Регнум, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Государственной думе поддерживают решение президента России Владимира Путина о том, что чиновники должны использовать отечественные автомобили. По его словам, он обсудил с руководителями фракций Госдумы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. В ходе обсуждения была достигнута договорённость, что депутаты будут использовать автомобили «Лада», «Москвич» и «Аурус». Володин также напомнил, что в ближайшее время начнётся выпуск автомобилей «Волга», и эти автомобили также планируется востребовать.