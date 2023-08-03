Москва, 3 августа, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Все чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях, заявил 3 августа президент Владимир Путин.

Валерий Мельников/РИА Новости

На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент рассказал, что руководители ряда министерств и ведомств предлагали продолжить закупки автомобилей иностранного производства для своих нужд, но он ответил отказом.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — отметил глава государства.

Если российские чиновники будут пользоваться отечественными автомобилями, это ускорит улучшение их качества, добавил президент.

12 июля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил пересадить чиновников на Lada и «Волги». Он напомнил, что в России специально для чиновников разрабатывалась Lada Vesta Aura. По его мнению, как раз такие отечественные автомобили и нужно закупать.

В июне 2022 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили. Таким образом государство окажет поддержку российскому бизнесу, отметил министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Силуанова, сообщил, что он лично готов пересесть на Lada, как готовы, по его мнению, и все остальные госслужащие в стране.