Террорист, который вечером 16 октября застрелил в Брюсселе двух шведских болельщиков, был убит при задержании. Информацию о ликвидации преступника подтвердила федеральная прокуратура Бельгии.

Теракт произошёл на бульваре Ипр, в районе, где проживает большое число мигрантов, сообщает ТАСС. Мужчина, одетый в оранжевый светоотражающий жилет, открыл стрельбу, в результате которой двое шведских болельщиков, прибывших в Брюссель на матч Бельгия — Швеция, были убиты, тяжёлое ранение получил водитель их такси. Преступник скрылся на скутере.

Перед нападением террорист опубликовал в соцсетях видео с обещанием «отомстить шведам». Своих жертв он опознал по одежде шведских национальных цветов — жёлтым майкам и синим брюкам. Преступник заявил, что является сторонником организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Нынешним летом в Швеции прошел ряд демонстраций с сожжением Корана, эти акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран.

Panoramic/Global Look Press

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

Zuma/TASS

Напавшего опознали как 45-летнего выходца из Туниса, известного спецслужбам Бельгии своими радикальными взглядами. Более того,сообщается, что мужчина фигурировал в соответствующей базе бельгийских «компетентных органов».

Позже премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что исполнитель теракта ранее находился в этой скандинавской стране, но не был известен шведской полиции. Этот человек пытался получить вид на жительство в Бельгии, но получил отказ.

Zuma/TASS

Panoramic/Global Look Press

Сразу после известия о теракте матч между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе был прерван, а затем отменён. По данным СМИ, шведская команда отказалась продолжать игру.

Бельгийский премьер-министр Александр де Кроо призвал жителей столицы к бдительности, он созвал срочное совещание с участием глав нескольких ведомств в национальном кризисном центре. Брюссельцам рекомендовали ограничить выход на улицу, в городе была объявлена угроза террористической опасности максимального уровня.

При этом полиция Брюсселя практически сразу после инцидента заявила, что не нашла связи между нападением террориста и палестино-израильским конфликтом.

Шведская полиция безопасности (СЕПО), в свою очередь, сообщила, что внимательно следит за развитием событий после теракта в Брюсселе. Но при этом уровень террористической опасности в Швеции было решено не повышать.

Panoramic/Global Look Press

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

Премьер-министр скандинавской страны Кристерссон,комментируя произошедшее, заявил: «Швеция и ЕС должны лучше контролировать наши границы. Опасные люди, не являющиеся подданными Швеции, должны немедленно покинуть Швецию». По официальным данным, 27 тысяч мигрантов, получивших отказ в виде на жительство в королевстве, ещё не депортированы из Швеции, отмечает ТАСС.