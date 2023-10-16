Брюссель, 16 октября, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Уровень террористической угрозы повышен до максимального в столице Бельгии Брюсселе после нападения неизвестного на шведских футбольных болельщиков и гибели двоих из них. Об этом 16 октября сообщила пресс‑служба национального кризисного центра страны, передаёт телеканал LN24.

Matthew Kenwrick Полиция Бельгии

Уточняется, что уровень террористической угрозы повышен до четвёртого — максимально возможного. Граждан просят избегать перемещений по городу.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал нападение на шведских болельщиков терроризмом.

«Я только что выразил искренние соболезнования премьеру Швеции после сегодняшнего ужасающего нападения на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями, потерявшими своих близких. Будучи близкими партнерами, борьба с терроризмом является совместной», — указал де Кроо.

Кроме того, уточняется, что де Кроо прибыл в кризисный центр, где вместе с министрами внутренних дел и юстиции проведёт совещание в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе прервали из-за гибели двух шведских болельщиков. Как рассказали в бельгийских СМИ, сборная Швеции отказалась выйти на поле. Матч продолжен не будет.

Два человека в форме сборной Швеции по футболу погибли в результате стрельбы в Брюсселе, ещё несколько получили ранения. Стрелявший с места происшествия скрылся, по некоторым данным, злоумышленник передвигался на скутере и заявлял о своей принадлежности к одной из террористических организаций.