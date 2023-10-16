Брюссель, 16 октября, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе прервали из-за гибели двух шведских болельщиков в результате нападения неизвестного. Об этом 16 октября сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Matthew Kenwrick

«Сообщение для шведских болельщиков на месте в Брюсселе. По соображениям безопасности бельгийская полиция хочет, чтобы шведские болельщики оставались на арене. Будьте внимательны к информации от официальных лиц, правоохранительных органов и сотрудников Шведского футбольного союза на месте», — сказано в сообщении.

Причиной такого решения стало нападение неизвестного на болельщиков в Брюсселе. В результате нападения погибли два человека, ещё несколько человек получили ранения. По предварительным данным, погибшие были одеты в майки шведской сборной.

Отмечается, что, по данным бельгийских СМИ, после нападения футболисты сборной Швеции отказались выходить на поле. Матч продолжен не будет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что два человека в форме сборной Швеции по футболу погибли в результате стрельбы в Брюсселе, ещё несколько получили ранения. Полиция выясняет, связан ли инцидент с предстоящим футбольным матчем Бельгии и Швеции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.