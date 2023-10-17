Брюссель, 17 октября, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Напавшего на шведских футбольных болельщиков в Брюсселе опознали как 45-летнего выходца из Туниса, известного спецслужбам Бельгии своими радикальными взглядами. Об этом 17 октября сообщил портал Sudinfo.

Бельгия

По данным портала, полиция уже провела обыски в коммуне Скарбек, где, предположительно, проживает подозреваемый. При этом сам злоумышленник остаётся на свободе и объявлен в розыск.

Официальной информации от властей о личности террориста не поступало. Известно, что сам злоумышленник записал видео, в котором признаётся в своей принадлежности к террористической организации и готовности «умереть за веру».

В связи с произошедшим терактом был прекращён матч между сборными Бельгии и Швеции. Болельщиков продержали на стадионе несколько часов из соображений безопасности, затем начали эвакуировать. В национальном Кризисном центре болельщикам настоятельно рекомендовали возвращаться домой или в отель и не выходить на улицу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уровень террористической угрозы в Брюсселе повышен до максимального после нападения неизвестного на шведских футбольных болельщиков и гибели двоих из них.

Стрелявший с места происшествия скрылся, по некоторым данным, злоумышленник передвигался на скутере и заявлял о своей принадлежности к одной из террористических организаций.