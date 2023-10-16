Брюссель, 16 октября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Два человека в форме сборной Швеции по футболу погибли в результате стрельбы в Брюсселе, ещё несколько получили ранения. Об этом вечером 16 октября сообщило издание Sudinfo.

Отмечается, что на людей напали после семи часов вечера (20.00 мск). Полиция выясняет, связан ли инцидент с предстоящим футбольным матчем Бельгии и Швеции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа на школьном матче по футболу в США произошла перестрелка. Инцидент произошёл в штате Оклахома, ранения получили по меньшей мере четыре человека. Выстрелы раздались с трибуны во время паузы в игре. Спортсмены начали быстро убегать с поля. Подозреваемому удалось скрыться.