Материалы с тегом «ИГ (Исламское государство)»
На Алтае арестовали студента, пытавшегося отправить аптечку боевикам ИГ*
В Алтайском крае заключили под стражу студента, который пытался отправить за рубеж посылку с медикаментами боевикам «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 13 февраля в пресс-службе регионального управления ФСБ. Отмечается, что...
13 февраля 2024
Байден констатировал перебор. В США готовят ответ на атаку «Башни-22»
Трое военнослужащих армии США были убиты в результате ночной атаки беспилотника на американскую армейскую базу в Иордании. Ранеными числятся 34 американских военных. Информацию уже подтвердили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM). Ожидается, что число раненых будет расти по мере...
29 января 2024
Лавров заявил, что Запад использует для атак ячейки ИГ*
Западные страны активно используют ячейки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии для атак на местных военных, заявил 18 января глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, у Москвы нет двойных стандартов по отношению к террористам, тогда как у Запада — есть...
18 января 2024
КСИР атаковал в Сирии причастных к терактам в Иране боевиков
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана заявил о нанесении ракетных ударов по Сирии. В результате атаки были уничтожены несколько террористов, причастных к недавним терактам в Иране, сообщило агентство IRNA. «Корпус стражей исламской революции в ответ на недавние...
16 января 2024
В Киргизии пресекли попытку теракта у православного храма
Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии предотвратили теракт в городе Джалал-Абаде, сообщили 28 декабря в пресс-службе ведомства. Силовики задержали членов группировки «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили вооружённое...
28 декабря 2023
Шведских болельщиков в Брюсселе убил радикал, давно известный спецслужбам
Террорист, который вечером 16 октября застрелил в Брюсселе двух шведских болельщиков, был убит при задержании. Информацию о ликвидации преступника подтвердила федеральная прокуратура Бельгии. Теракт произошёл на бульваре Ипр, в районе, где проживает большое число мигрантов, сообщает ТАСС. Мужчина...
17 октября 2023
В Омске задержали пособника ИГ*
Пособника ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали в Омске, сообщила 8 августа официальный представитель регионального управления ФСБ РФ Ирина Руснак. «УФСБ России по Омской области при попытке выезда в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне...
новость часа
8 августа 2023
В Россию экстрадировали из Ирака участницу ИГ*
Участницу ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Лейлу Гатагажеву экстрадировали в Россию с территории Ирака, сообщили 17 июля в пресс-службе МВД. «В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана...
17 июня 2023
Экспертиза доказала героизацию боевиков ИГ* в пьесе, поставленной Беркович
Экспертиза доказала, что спектакль «Финист — Ясный сокол», поставленный режиссёром Евгенией Беркович, содержит героизацию боевиков группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и идеологию радикального феминизма. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил корреспондент...
5 мая 2023
В Турции раскрыли подробности операции по ликвидации главаря ИГ* в Сирии
Стали известны подробности ликвидации в Сирии главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Хусейна аль-Курейши. Как сообщил 1 мая корреспондент телеканала TRT, посетивший виллу, на которой скрывался боевик, его убили после...
1 мая 2023
ФСБ задержала сторонника ИГ*, готовившего теракт в Минводах
В Ставропольском крае 20 апреля сотрудники ФСБ задержали сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным спецслужбы, он готовил теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах. Об этом сообщили в Центре...
20 апреля 2023
В США заявили о ликвидации одного из главарей ИГ* в Сирии
Один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) был уничтожен американскими военными в Сирии в ходе авиационного удара. Об этом 4 апреля сообщило Центральное командование (CENTCOM) Вооружённых сил США на своей странице в...
4 апреля 2023