Брюссель, 17 октября, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Напавший на шведских футбольных фанатов в Брюсселе мужчина является 45-летним выходцем из Туниса и якобы числится в базе данных спецслужб Бельгии. Об этом 16 октября сообщило бельгийское издание Sudinfo.

Matthew Kenwrick Полиция Бельгии

Уточняется, что мужчина, стрелявший по болельщикам, якобы попадал в поле зрения спецслужб Бельгии из-за своих радикальных взглядов. При этом сам он до сих пор разыскивается. По данным издания, дом в коммуне Скарбек, где проживает подозреваемый в нападении, уже обыскали сотрудники полиции.

Официальная информация касательно личности стрелявшего по болельщикам не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате нападения со стрельбой в Брюсселе погибли два человека из числа болельщиков сборной Швеции. Нападавший успел скрыться, из-за теракта был прерван, а затем отменён матч между сборными Бельгии и Швеции. По данным СМИ, команда Швеции отказалась продолжать игру.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности, он созвал срочное совещание с участием глав нескольких ведомств в национальном кризисном центре. Жителям столицы рекомендовали ограничить выход на улицу, в городе объявлена угроза террористической опасности максимального уровня.

При этом полиция Брюсселя не нашла связи между нападением террориста на шведских футбольных фанатов и палестино-израильским конфликтом.