Владивосток, 12 сентября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина началось с аплодисментов пилотам «Уральских авиалиний», посадившим самолёт в поле в Новосибирской области.

ИА Регнум Командир воздушного судна Сергей Белов, который посадил Airbus A320

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 сентября самолёт «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области после того, как на борту отказала гидравлическая система. В самолёте находились 167 человек, в том числе 23 ребёнка. Росавиация сформировала комиссию для расследования причин и обстоятельств ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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