Екатеринбург, 12 сентября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Отец пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолёт рейса Сочи — Омск в поле в Новосибирской области, тоже был лётчиком. В 1989 году он спас жизни людей при авиаинциденте в Одессе, сообщает 12 сентября пресс-служба «Уральских авиалиний».

Пресс-служба «Уральских авиалиний». Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов

Владимир Лацабидзе проявил мужество и высокий профессионализм в ложной аварийной обстановке при взлёте из аэропорта города Одессы в 1989 году. Он был награждён Орденом «Трудового Красного знамени».

Лацабидзе с отличием окончил Сасовское лётное училище, затем прошёл Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40. Он освоил самолёт Ту-134, а уже в 28 лет командовал экипажем Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в «Уральских авиалиниях».

Новость дополняется