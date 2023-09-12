Новосибирск, 12 сентября, 2023, 08:07 — ИА Регнум. В распоряжении ИА Регнум появилась аудиозапись переговоров с диспетчерами пилотов самолёта, летевшего по маршруту Сочи — Омск, перед тем как аварийно сесть в Новосибирской области. Командир успешно посадил Airbus A320 в чистом поле.

Аварийно севший в Новосибирской области самолёт «Уральских авиалиний»

Из разговора выяснилось, что был отказ гидравлической системы — гидравлика вытекла полностью.

Аварийно севший в Новосибирской области самолёт «Уральских авиалиний»

«1383 на 120 эшелоне пойдём, нам топлива не хватит, передняя стойка неуправляемая будет», — сказал командир судна.

Экипаж уточнял погоду в Новосибирске, направление ветра. Все координаты для посадки были названы, пилотам пожелали удачи.

«Ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 км после центрального… и работайте Новосибирск контроль 132 запятая 5», — ответили диспетчеры.

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Как сообщало ИА Регнум, в самолёте, который 12 сентября следовал по маршруту Сочи — Омск и был вынужден совершить аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, находились 167 человек, из них 161 пассажир, среди которых 23 ребёнка. В управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что никто не пострадал в результате авиапроисшествия.

В транспортном управлении СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с посадкой самолета в поле в Новосибирской области.

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, утром 12 сентября аварийно приземлился на грунт в Новосибирской области.