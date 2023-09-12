Новосибирск, 12 сентября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области. Об этом 12 сентября сообщила авиакомпания в своём Telegram-канале.

ИА Регнум Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320

«Посадка прошла благополучно. На борту находился 161 пассажир, пострадавших нет», — сказано в сообщении. В пресс-службе авиакомпании добавили, что пассажиров воздушного судна доставили в ДК села Убинское в Новосибирской области, откуда они отправятся в Омск и Новосибирск.

В управлении МЧС по Новосибирской области информировали, что на борту самолёта находились 167 человек, из них 161 пассажир, среди которых 23 ребёнка, никто не пострадал в результате авиапроисшествия.

Тем не менее пресс-служба минздрава региона уточнила, что после экстренной посадки самолёта за помощью медиков обратились пять человек. «После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген», — говорится в сообщении. Кроме того, у одного из взрослых повысилось артериальное давление, у другого пассажира случился приступ бронхиальной астмы. Помощь им оказали на месте. Среди детей, в числе которых два младенца в возрасте до года, пострадавших нет.

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К установлению обстоятельств инцидента уже подключилась Уральская транспортная прокуратура. Там подтвердили отсутствие пострадавших. «В авиакомпании создан оперативный штаб. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению авиакомпанией законодательства о безопасности полётов, технического состояния судна, деятельности экипажа», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в её Telegram-канале.

В распоряжении ИА Регнум появилась аудиозапись переговоров с диспетчерами пилотов Airbus A320 перед тем как аварийно сесть в Новосибирской области. Из разговора выяснилось, что был отказ гидравлической системы — гидравлика вытекла полностью. Экипаж уточнял погоду в Новосибирске, направление ветра. Все координаты для посадки были названы, пилотам пожелали удачи.

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Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов в свою очередь назвал в качестве причины посадки в поле риск нехватки топлива. Он добавил, что экипаж временно отстранён от полётов до конца расследования инцидента. Все пассажиры этого рейса получат выплаты по 100 тыс. рублей.

В то время как Airbus A320 совершил посадку в поле, во Владивостоке началось пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президент России Владимира Путина. Модератор сессии Илья Доронов восхитился мастерством лётчиков и предложил участникам им поаплодировать. Президент присоединился к овациям.