Материалы с тегом «Авиапроисшествия»
Самолёт британского министра обороны лишился навигации под Калининградом
Системы GPS в самолёте, на котором министр обороны Британии Грант Шэппс с группой журналистов летел в Польшу, были нарушены Россией, когда борт пролетал мимо Калининградской области. Об этом написала британская газета The Times. Сигнал был заглушен 13 марта как на пути министра в Польшу, так и на...
14 марта 2024
Член экипажа Ми-8 погиб во время жёсткой посадки в Магаданской области
Во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области погиб член экипажа. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Сергей Носов. «На борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа. Один член экипажа погиб, один получил травмы средней тяжести, третий травмирован тяжело. Это...
14 марта 2024
Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки Ми-8
Один человек погиб, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко. «По предварительным данным, на борту воздушного судна...
14 марта 2024
После происшествия с Ми-8 на Колыме возбуждено уголовное дело
После жёсткой посадки Ми-8 в Магаданской области 14 марта возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. По предварительным данным следователей прокуратуры, причиной...
14 марта 2024
Неисправность двигателя привела к жёсткой посадке вертолёта Ми-8
Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщила в Telegram-канале пресс-служба надзорного ведомства. «В 11:05 по магаданскому времени в 75 км от посёлка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района...
новость часа
14 марта 2024
При крушении вертолёта Ми-8 в Магаданской области погиб один человек
В МЧС России подтвердили, что при жёсткой посадке в Магаданской области 14 марта вертолёта Ми-8 есть пострадавшие и погибший. Судно перевозило вахтовиков на один из золотодобывающих рудников. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве. По предварительным данным, погиб один человек, двое получили...
14 марта 2024
На Колыме разбился вертолёт Ми-8 с рабочими рудника
В Магаданской области 14 марта потерпел крушение вертолёт Ми-8. По информации источника РЕН ТВ, Ми-8 перевозил 20 рабочих одного из рудников на Колыме. «Два человека погибли, судьба остальных неизвестна», — сказали в экстренных службах. Вертолёт принадлежит «Дальнереченск Авиа». Губернатор...
новость часа
14 марта 2024
Самолёт Ан-2 совершил посадку в Кызыле по технической причине
Самолёт Ан-2 авиакомпании «Тува Авиа» по технической причине вернулся в аэропорт Кызыла после вылета. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. «По предварительной информации, сегодня воздушное судно Ан-2 авиакомпании «Тува Авиа», выполнявшее служебный рейс...
13 марта 2024
Очевидец рассказал о чёрном дыме в лесополосе, где упал Ил-76
Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал «РИА Новости», что самолёт Ил-76 упал далеко от людей, был лишь виден чёрный дым. Мужчина пояснил, что утром шёл в магазин и увидел вдалеке столб чёрного дыма. «Вот там был большой дым, чёрный. Здесь много народу скопилось», —...
12 марта 2024
«Не дотянул до ВВП». Что известно о крушении Ил-76 в Ивановской области
Российский военно-транспортный самолёт Ил-76 12 марта упал в Ивановской области, не дотянув до взлётно-посадочной полосы аэродрома Северный и потерпел крушение в лесопосадке, сообщило 12 марта Министерство обороны России в своём Telegram-канале. Комментарии Минобороны Министерство обороны сразу же...
12 марта 2024
При крушении Ил-76 в Ивановской области погибли пять оренбургских лётчиков
Среди погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области были пять оренбургских лётчиков. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин. «Сегодня в Ивановской области при попытке посадки на аэродроме «Северный» потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. Экипаж...
12 марта 2024
Заслуженный пилот назвал возможную причину возгорания двигателя Ил-76
В самолёте Ил-76, который потерпел крушение в Ивановской области, могло произойти возгорание топлива. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал член общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Он отметил, что на кадрах падения самолёта Ил-76 в Ивановской...
12 марта 2024
При крушении Ил-76 в Ивановской области погибли оренбургские лётчики
Оренбургские лётчики погибли в результате крушения Ил-76 в Ивановской области, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале. «Тяжёлые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это...
12 марта 2024
Под Иваново завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76
Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 под Иваново. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба правительства Ивановской области. «На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные...
12 марта 2024
Ивановский губернатор сообщил о ликвидации пожара на месте падения Ил-76
Спасатели ликвидировали пожар на месте падения самолёта Ил-76 в Ивановской области, сообщил 12 марта глава региона Станислав Воскресенский. «Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с места: «Пожар на месте происшествия ликвидирован», — говорится в Telegram-канале регионального...
12 марта 2024
Ивановская область окажет помощь семьям погибших членов экипажа Ил-76
Семьи лётчиков, погибших при крушении самолёта Ил-76 под Иваново, получат всю необходимую помощь. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба правительства Ивановской области. Ранее власти Ивановской области сообщили, что Станислав Воскресенский прибыл на место крушения самолёта. Он заявил, что пожар...
12 марта 2024
Минобороны назвало причину крушения Ил-76 в Ивановской области
Загоревшийся при взлёте двигатель привёл к крушению самолёта Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщили 12 марта журналистам в Минобороны России. «По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлёте самолёта», — отметили в ведомстве. Комиссия главного...
12 марта 2024
Минобороны подтвердило факт крушения самолёта Ил-76 в Ивановской области
Минобороны России подтвердило факт крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, на борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров. Как указали в ведомстве, согласно докладу с места происшествия, причиной крушения стал пожар одного из двигателей. Самолёт загорелся после...
12 марта 2024
Летевший из Москвы в Марокко самолёт совершил вынужденную посадку
Самолёт марокканской авиакомпании Royal Air Maroc, летевший из Москвы в Касабланку, совершил незапланированную посадку в городе Танжере на севере Марокко из-за инцидента с двигателем. Об этом 11 марта сообщил ТАСС. «Примерно за час до посадки в аэропорту Касабланки произошёл хлопок в правой по ходу...
11 марта 2024
Пилотов самолёта Махачкала — Москва пытались ослепить лазером
Пилотов самолёта, летевшего из Махачкалы в Москву, пытались ослепить лазером. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident. По информации канала, инцидент произошёл вечером 9 марта в 70 км южнее Москвы. Экипаж доложил об освещении лазером зелёного цвета, источник находился справа от борта на...
11 марта 2024