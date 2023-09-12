Москва, 12 сентября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Командир самолёта, аварийно севшего в Новосибирской области, принял решение о посадке на поле из-за риска нехватки топлива. Об этом 12 сентября заявил журналистам генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

Гульнара Иванова/ТАСС

Он подчеркнул, что командир воздушного судна принял решение посадить самолёт на поле, поскольку существовал риск нехватки топлива.

Скуратов добавил, что экипаж временно отстранён от полётов до конца расследования инцидента. Все пассажиры этого рейса получат выплаты по 100 тыс. рублей.

Также гендиректор компании рассказал, что эвакуация аварийного борта займёт не менее месяца. По его словам, визуально повреждения у самолёта отсутствуют, он будет восстановлен и продолжит летать.

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