11 августа в 02:11 ночи по московскому времени с космодрома «Восточный» в Хабаровском крае успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Она несла на борту автоматическую станцию «Луна-25». Трансляция запуска велась на странице Роскосмоса в соцсети «ВКонтакте».

Пресс-служба Роскосмоса РКК «Энергия»/РИА Новости Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на космодроме Восточный. Хабаровский край

Пресс-служба Роскосмоса РКК «Энергия»/РИА Новости

За стартом лунной станции с «Восточного» непосредственно наблюдали не только специалисты, но и школьница, победительница технологической олимпиады Junior Дарья Арсеньева. Она посетила космодром после того, как попросила президента Владимира Путина увидеть запуск в космос «Луны-25».

Пресс-служба Россия-страна возможностей Дарья Арсеньева

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов пригласил Дарью в будущем попробовать силы в отряде космонавтов. «Учись, осваивай знания… так что если здоровье позволит и желание будет, будем ждать в нашей семье», — сказал руководитель отечественного космического ведомства.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Григорий Сысоев/РИА Новости

Сергей Савостьянов/ТАСС Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов следит за запуском

Спустя несколько минут после старта разгонный блок «Фрегат» вывел «Луну-25» на околоземную орбиту. После отделения аппарата от разгонного блока началась главная часть миссии. «Теперь будем ждать 21-го числа. Я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится», — сообщил Борисов.

Пресс-служба Роскосмоса РКК «Энергия»/РИА Новости Автоматическая станция «Луна-25»

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Основная задача «Луны-25» — отработка мягкого прилунения, рассказали ТАСС представители Роскосмоса, подчеркнув, что «Луна-25» станет первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе Луны.

После прилунения автономная станция начнет научные исследования и видеосъемки, результаты которых будет отправлять в Центр управления полётами. Задача «Луны-25» — изучение внутреннего строения естественного спутника Земли, разведка природных ресурсов (в том числе воды) и исследование воздействия на лунную поверхность космических лучей и электромагнитных излучений.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Это первый за почти полвека запуск отечественной станции на Луну, отмечают в Роскосмосе. Миссия «Луна-24» проводилась ещё в 1976 году. Но следующие станции должны отправиться к естественному спутнику довольно скоро. «Мы надеемся, что в 2027 году мы запустим «Луну-26», в 2028 году — «Луну-27» и где-то к 2030-му, после 2030 года — «Луну-28», — рассказал журналистам 11 августа Юрий Борисов.

Успешное начало первой в истории современной России миссии на Луну может свидетельствовать о способности РФ противостоять западным санкциям и демонстрирует технологическое преимущество России, оно стало сигналом для Запада и Китая, признала обозреватель американского издания The Wall Street Journal Энн Симмонс. Запуск «Луны-25» стал «символическим моментом» для России, приводит ТАСС слова Симмонс.

Кроме того, Южный полюс Луны, где совершит посадку российская станция, «имеет стратегическое значение… и долгосрочный потенциал в качестве места для добычи полезных ископаемых, промышленности и поселений», приводит WSJ мнение исследователя космической политики Намраты Госвани.