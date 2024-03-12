Материалы с тегом «Роскосмос»
Корабль Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся с МКС на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Константин Борисов, вернулся с Международной космической станции на Землю. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба «Роскосмоса». «Сегодня в 12:47 по московскому времени американский корабль Crew Dragon с...
12 марта 2024
Путин обсудил с Борисовым подготовку к новой миссии на МКС
Президент России Владимир Путин обсудил с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Кремля. «Юрий Иванович, знаю, что идёт подготовка к новой миссии на МКС. Как идёт эта работа? Давайте с этого начнём»...
11 марта 2024
Космонавт Олег Кононенко принял командование МКС
Командир отряда «Роскосмоса» Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от датчанина Андреаса Могенсена, сообщили 10 марта в Госкорпорации «Роскосмос». «Сегодня мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов Олег Кононенко принял командование...
10 марта 2024
Глава «Роскосмоса» выступил против размещения ядерного оружия в космосе
В космосе не должно быть ядерного оружия, он должен быть принадлежащей всем территорией мира. Об этом 5 марта заявил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи. «Конечно, космос должен быть свободен от...
5 марта 2024
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребёнкиным состыковался с МКС
Астронавты NASA Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин прибыли на МКС при стыковке со станцией корабля компании SpaceX Crew Dragon, сообщили 5 марта в NASA. «Астронавты начнут проводить стандартные проверки герметичности и герметизацию между...
5 марта 2024
Россия в 2024 году полностью откажется от данных с западных метеоспутников
К концу 2024 года Россия полностью откажется от информации с западных метеоспутников. Об этом 29 февраля сообщил журналистам глава «Росгидромета» Игорь Шумаков после старта ракеты «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-4. Он рассказал, что до определённого времени было тесное...
29 февраля 2024
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б»
С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-4. Об этом 29 февраля сообщил «Роскосмос». Отмечается, что пуск произведён в 08:43:26 по московскому времени с площадки 1С космодрома. Ракета выведет на орбиту спутник...
29 февраля 2024
Утечка воздуха на МКС не несёт угрозы, полёт продолжается в штатном режиме
Утечка на Международной космической станции не представляет угрозы экипажу, полёт продолжается в обычном режиме. Об этом сообщил командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко, спецкор ТАСС на МКС. По словам Кононенко, действительно, произошла утечка воздуха из переходной камеры служебного...
новость часа
28 февраля 2024
Роскосмос зафиксировал утечку воздуха на российском сегменте МКС
Специалисты Роскосмоса зафиксировали утечку воздуха на российском сегменте МКС, сообщила корпорация 28 февраля. Экипажу МКС, как и самой станции, ничто не угрожает, сказано в сообщении. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные передаются на землю в...
новость часа
28 февраля 2024
«Роскосмос» планирует продать более 150 объектов недвижимости
Государственная корпорация «Роскосмос» в 2024 году планирует выставить на торги более 150 объектов недвижимости, среди них — пансионаты и бывшие санатории. Средства от реализации имущества направят на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий», уточнили в компании. По информации...
28 февраля 2024
В Минцифры заявили, что устанавливают причины сбоя в работе Telegram
Минцифры совместно с Роскомнадзором работает над установлением причин сбоя в работе мессенджера Telegram и ряда других сервисов. Об этом 27 февраля сообщили в министерстве. «Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации», —...
27 февраля 2024
Суровикина исключили из наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос»
Президент России Владимир Путин исключил экс-главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина из состава наблюдательного совета государственной корпорации «Роскосмос». Соответствующий указ главы государства 19 февраля опубликовали на официальном портале правовой информации. Помимо...
20 февраля 2024
В России создадут ракету, способную стартовать не только с космодрома
В данный момент Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт государственной корпорации «Роскосмос») занимается разработкой многоразовой ракеты-носителя сверхлёгкого класса, которая сможет стартовать не только с космодрома. Об этом 19 февраля рассказал...
19 февраля 2024
Учёный РАН опроверг слухи о российском космическом буксире «Зевс»
Космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который сейчас разрабатывает Россия, не имеет отношения к ядерному оружию. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. «Это не имеет отношения. Ядерный буксир — это нормальный реактор, не...
17 февраля 2024
Корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к российскому модулю «Звезда» Международной космической станции (МКС), следует из трансляции «Роскосмоса». Корабль был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 15 февраля. Грузовой космический корабль «Прогресс» доставил...
17 февраля 2024
С Байконура стартовала ракета с кораблём «Прогресс МС-26»
Ракета «Союз-2.1а», стартовавшая 15 февраля с Байконура, вывела грузовой корабль «Прогресс МС-26» на околоземную орбиту. 17 февраля корабль пристыкуется к Международной космической станции. Трансляцию события ведёт «Роскосмос». Стыковка с МКС ожидается в 09:12 мск 17 февраля. Всего корабль пробудет...
15 февраля 2024
Борисов заявил, что для создания российского аналога SpaceX нужен рынок
Частный бизнес не начнёт активно инвестировать свои средства в рынок космических услуг, пока не увидит в этом выгоду, и «пендель» от государства не поможет. Компания Илона Маска SpaceX как раз поэтому и преуспела, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе конференции на международной...
14 февраля 2024
Грузовой корабль «Прогресс МС-24» покинул МКС после полугода полёта
Ранним утром 13 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-24» отстыковался от служебного модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) после полугода полета в её составе, сообщили в государственной корпорации «Роскосмос». Корабль отчалил от МКС в 05:09 мск. В 08:17 мск...
13 февраля 2024
«Роскосмос» опубликовал снимок вызвавшего снегопад в Москве циклона «Ольга»
Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала в своём Telegram-канале спутниковый снимок циклона «Ольга», который вызвал сильный снегопад в Москве. В организации отметили, что изображение этого атмосферного явления сделал аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М». В госкорпорации...
8 февраля 2024
Корабль «Прогресс МС-24» отстыкуется от МКС 13 февраля
Космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-24» 13 февраля отстыкуется от Международной космической станции. Об этом говорится в опубликованном 6 февраля пресс-службой госкорпорации «Роскосмос» отчёте о деятельности космонавтов за предыдущий день. «[Выполнена] подготовка к расстыковке...
6 февраля 2024