Свободный, Амурская область, 11 августа, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Российская автоматическая станция «Луна-25», как ожидается, совершит мягкую посадку на лунную поверхность 21 августа в районе Южного полюса земного спутника, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на выступлении перед стартовым расчетом после запуска аппарата с космодрома «Восточный».

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«Теперь будем ждать 21-го числа. Я надеюсь, что высокоточная мягкая посадка на Луну состоится», — сказал он.

Ракета-носитель «Союз 2.1б» со станицей «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» 11 августа в 02:11 по московскому времени. После этого аппарат оказался на околоземной орбите.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа Роскосмос обнародовал видеозапись, на которой демонстрировалась траектория полёта «Луны-25» с момента старта с Земли до места назначения.

21 декабря 2022 года Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай договорились заниматься изучением Луны совместно. По его словам, представители Москвы и Пекина заключили межправительственное соглашение по созданию научной лунной станции.