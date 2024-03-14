Материалы с тегом «Космос»
Путин дал поручение по проекту ядерной энергоустановки в космосе
Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросами, которые касаются создания ядерной энергетической установки в космосе. «Ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули. Работу в космосе финансировать нужно вовремя», — сказал Путин на совещании с членами...
14 марта 2024
В США разрешили SpaceX совершить третий полёт Starship
Компании SpaceX позволили провести очередной испытательный запуск космического корабля Starship, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). «FFA разрешает третий орбитальный испытательный полет корабля Starship Super Heavy», — уточнили в ведомстве. Управление убедилось в том...
14 марта 2024
Ракета японской компании Space One взорвалась сразу после старта
Первая частная японская ракета Kairos компании Space One взорвалась через несколько секунд после старта. Видео опубликовал 13 марта YouTube-канал The Launch Pad. Обломки ракеты упали в горах недалеко от стартовой площадки. На кадрах виден сильный пожар и поднимающийся столб густого дыма. Причина ЧП...
13 марта 2024
Корабль Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся с МКС на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Константин Борисов, вернулся с Международной космической станции на Землю. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба «Роскосмоса». «Сегодня в 12:47 по московскому времени американский корабль Crew Dragon с...
12 марта 2024
Нацразведка США опасается, что Россия применит оружие в космосе
Директор национальной разведки США Эврил Хейнс выразила обеспокоенность тем, что Россия может нарушить запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия. Об этом она сказала 11 марта в ходе слушаний в спецкомитете по разведке в Сенате. По признанию главы нацразведки, в ведомстве считают...
12 марта 2024
Космонавт Олег Кононенко принял командование МКС
Командир отряда «Роскосмоса» Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от датчанина Андреаса Могенсена, сообщили 10 марта в Госкорпорации «Роскосмос». «Сегодня мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов Олег Кононенко принял командование...
10 марта 2024
На Солнце произошла вторая за двое суток мощная вспышка
Вторую за двое суток сильную вспышку на Солнце высокого класса М зафиксировали 10 марта в Институте прикладной геофизики. «10 марта в 15:13 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрировали вспышку М7.4 продолжительностью 31 минута», — сообщили ТАСС в институте. По данным мониторинга космической...
10 марта 2024
На Солнце произошла мощная вспышка
Ночью 9 марта зафиксировали сильную вспышку на Солнце высокого класса М, сообщили в Институте прикладной геофизики. «Зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут», — заявили ТАСС в институте. Вспышку зафиксировали 9 марта в 00:26 мск. По данным мониторинга космической погоды, влияние...
9 марта 2024
Исполнилось 90 лет со дня рождения первого человека в космосе Юрия Гагарина
Первому человеку в космосе советскому лётчику-космонавту, Герою Советского Союза Юрию Гагарину 9 марта исполнилось бы 90 лет. Гагарин совершил первый в мире полёт в космос 12 апреля 1961 года. Этот день в СССР и в России отмечают как День космонавтики. Гагарину присвоили звания Героя Советского...
9 марта 2024
Первый запуск частной японской ракеты отложили
Первый запуск японской частной ракеты Kairos-1 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii, расположенного в префектуре Вакаяма, отложили. Об этом сообщили 9 марта в ходе прямой трансляции с места запуска ракеты. Запуск был запланирован на 11:01 (05:01 мск), однако ракета не полетела...
9 марта 2024
Генерал ВСУ указал на очевидное превосходство российских укреплений
Неоспоримое превосходство российских укреплений в зоне СВО над украинскими можно увидеть даже по снимкам из космоса, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос 8 марта в эфире YouTube-канала «Прямой». Он сообщил, что фортификационные сооружения видны на снимках Google Maps. Многие, в том числе...
8 марта 2024
Глава «Роскосмоса» выступил против размещения ядерного оружия в космосе
В космосе не должно быть ядерного оружия, он должен быть принадлежащей всем территорией мира. Об этом 5 марта заявил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи. «Конечно, космос должен быть свободен от...
5 марта 2024
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребёнкиным состыковался с МКС
Астронавты NASA Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин прибыли на МКС при стыковке со станцией корабля компании SpaceX Crew Dragon, сообщили 5 марта в NASA. «Астронавты начнут проводить стандартные проверки герметичности и герметизацию между...
5 марта 2024
В Якутии начали вывозить фрагменты упавших частей ракеты-носителя «Союз-2»
Фрагменты частей ракеты-носителя «Союз-2», отделившихся во время старта и рухнувших в Якутии, начали вывозить для последующей утилизации, сообщили 4 марта в региональной службе спасения. Работы по организации вывоза фрагментов спасатели проводят в Вилюйском районе. Они используют оборудование для...
4 марта 2024
Раскрыты причины трагической смерти жены легендарного водителя луноходов
Во время пожара в квартире на востоке Москвы погибла 86-летняя вдова первого в мире водителя луноходов и заслуженного испытателя космической техники Вячеслава Довганя. Их дочь была госпитализирована в больницу с ожогами, она пыталась спасти мать из огня. По данным источника ИА Регнум, пожар...
4 марта 2024
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребёнкиным стартовал к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX с кораблём Crew Dragon, в состав экипажа которого входит российский космонавт Александр Гребёнкин, стартовала к Международной космической станции (МКС). Трансляция этого 4 марта велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию...
4 марта 2024
Первый в истории пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный состоится в апреле
С 6 по 10 апреля запланировали первый в истории пуск ракеты «Ангара» с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в ракетно-космической отрасли. «Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного космодрома предварительно поставлен на...
4 марта 2024
Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает 1 марта пресс-служба Кремля. «Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в...
1 марта 2024
Пентагон назвал противоспутниковые средства России угрозой США
Противоспутниковые средства России представляют собой угрозу национальной безопасности США, заявил 29 февраля глава Космического командования американской армии Стивен Уайтинг. Несмотря на проведение специальной военной операции на Украине и введённые Западом экономические санкции, Россия...
29 февраля 2024
Путин назвал вбросом заявления о «размещении» РФ ядерного оружия в космосе
Звучащие на Западе заявления о якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе являются вбросом с целью втянуть Москву в переговоры по Украине на своих условиях. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Глава государства напомнил...
29 февраля 2024