Благовещенск, 11 августа, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Запуск следующей российской автоматической станции «Луна-26» состоится в 2027 году, заявил журналистам 11 августа генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Gregory H. Revera Луна

Кроме того, по словам главы государственной корпорации, «Луну-27» направят к естественному спутнику Земли в 2028 году, а «Луну-28» — примерно в 2030 году или после.

«Мы надеемся, что в 2027 году мы запустим «Луну-26», в 2028 году — «Луну-27», и, где-то к 2030 (году), после 2030 года — «Луну-28»», — сказал гендиректор организации.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа в 02:11 мск к Луне с Земли запустили российскую автоматическую станцию «Луна-26». Старт проходил на космодроме «Восточный» с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1б».

Станция уже достигла околоземной орбите и была выведена разгонным блоком «Фрегат» на траекторию полета к Луне. «Луна-25» отделилась от блока и специалисты Роскосмоса получили над ней управление.

По словам Борисова, аппарат достигнет лунной поверхности 21 августа.