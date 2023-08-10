Свободный, Амурская область, 11 августа, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на борту успешно стартовала с космодрома Восточный, трансляция старта ведётся на странице Роскосмоса в социальной сети Вконтакте.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2.1б»

Ранее ракету с аппаратом вывезли и установили на стартовом столе космодрома.

Она должна добраться до Южного полюса земного спутника. Полёт до места посадки, которое имеет сложный рельеф, продлится чуть менее пяти суток.

Прошедший запуск стал первым за почти полвека стартом отечественной станции на Луну. Предыдущую станцию «Луна-24» запускали советские специалисты в 1976 году.

В рамках миссии отработают технологию мягкой посадки на лунную поверхность. Кроме того, аппарат должен будет взять пробы грунта и проанализировать его. Также с помощью «Луны-25» проведут другие исследования, в том числе изучение экзосферы этого небесного тела и поверхности в районе Южного полюса.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта 2022 года на Восточном смонтировали систему контроля технологических датчиков, которую должны были использовать при запуске «Луны-25». Монтаж оборудования проводился в течение месяца специалистами предприятий Роскосмоса.

Заключительные испытания станции «Луна-25» начались в конце мая 2022 года. Они проходили в соответствии с графиком. В июле 2022 года завершилась проверка тепловакуумных характеристик аппарата. «Луна-25» также прошла огневые испытания.

7 августа 2023 года стало известно, что 11 августа жителей посёлка Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края эвакуируют из-за опасности падения ступеней ракеты после запуска «Луны-25».