Свободный, Амурская область, 11 августа, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Победительница технологической олимпиады Junior Дарья Арсеньева посетила космодром Восточный после того, как попросила президента РФ Владимира Путина увидеть объект, на котором состоялся запуск в космос автономной станции «Луна-25».

Владислав Ларкин Космодром Восточный

Девочка поделилась своими впечатлениями с журналистами.

«Непередаваемые ощущения, незабываемые эмоции… Космодром Восточный очень большой и современный. Я даже не думала, что смогу здесь побывать», — сказала она.

Школьница выразила благодарность Владимиру Путину и Роскосмосу за реализацию её мечты побывать на Восточном.

Арсеньева побеждала на Национальной технологической олимпиаде Junior дважды. В 2021 году ей досталась награда в сфере «Технологии для космоса», а в 2022 году — в сфере «Технологии и космос».

В июле в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Арсеньева заявила Владимиру Путину, что благодаря победе в олимпиаде она смога попасть в состав делегации, посетившей космодром Байконур в Казахстане. В ходе этой поездки девочка вместе с другими участниками визита встретилась с российскими космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым, а также увидела запуск ракеты «Союз МС-22».

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа со стартовой площадки на космодроме Восточный запустили ракету-носитель «Союз 2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на борту. Спустя несколько минут после старта разгонный блок «Фрегат» вывел аппарат на околоземную орбиту.

Целью миссии является доставка станции до Луны. После посадки на лунную поверхность станция должна приступить к работе, связанной с проведением различных исследований.