Свободный, Амурская область, 11 августа, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз 2.1б» и вывел на околоземную орбиту автоматическую лунную станцию «Луна-25», трансляция запуска велась на странице Роскосмоса в социальной сети ВКонтакте.

Орбита

«Головной блок выведен на опорную орбиту», — сообщил комментатор на наблюдательном пункте.

Старт ракеты-носителя состоялся в 02:11 по московскому времени. «Фрегат», продолжая полёт, должен будет дважды включить свой маршевый двигатель и вывести станцию на траекторию полета к Луне спустя 1 час 10 минут.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа Роскосмос в своём Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой демонстрировалась траектория полета станции «Луна-25» с момента запуска с Земли до посадки на лунной поверхности.

Прошедший старт стал первым за почти 50 лет запуском отечественной станции на Луну. Так, миссия «Луна-24» проводилась ещё в 1976 году.

Станция «Луна-25» должна будет отработать технологию мягкой посадки, провести забор и анализ лунного грунта, а также заняться исследованиями поверхности в районе Южного полюса спутника и его экзосферы.