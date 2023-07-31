После военного переворота, произошедшего 27 июля в западноафриканском государстве Нигер, обстановка продолжает оставаться напряженной. Президент Мохамед Базум арестован взявшими власть военными во главе с командующим президентской гвардией Абдурахманом Тчиани. Но, как сообщил 31 июля ТАСС со ссылкой на France Presse, свергнутый глава государства «рассчитывает на положительное развитие событий» — под чем можно понимать надежду на возврат к власти.

Военные, совершившие переворот, обвинили Францию (в чьей зоне влияния традиционно находились её бывшие колонии в Западной Африке, включая Нигер) в намерении начать военную операцию с целью освобождения отстраненного от власти президента Базума. Об этом заявил полковник Амаду Абдраман, представитель созданного организаторами переворота «Национального совета спасения родины». Полковник заявил, что глава МИД в свергнутом правительстве Асуми Масуду «уполномочил Францию наносить удары по президентскому дворцу, чтобы освободить находящегося там президента Базума».

Djibo Issifou/Global Look Press Жители Нигера, поддерживающие военных, устроили митинг у посольства Франции в Ниамее

Протестующие пикетировали посольство Франции с национальными флагами Нигера и самодельными транспарантами, на которых ясно читались лозунги на французском языке: «Долой Францию, да здравствует CNSP» (CNSP — созданный мятежниками Национальный совет спасения родины) и «За наше достоинство и нашу честь мы готовы умереть». Как сообщает «Российская газета», собравшиеся сорвали и выбросили табличку со словами «Посольство Франции в Нигере», заменив ее флагами Нигера и России, а другие выкрикивали лозунги: «Да здравствует Россия!», «Да здравствует Путин!» и «Долой Францию!».

По некоторым данным, протестующие сорвали с ворот табличку с посольства Франции и попытались проникнуть на территорию дипломатического представительства. По другой информации, демонстранты якобы осуществили поджог французского посольства. На акции присутствовали наряды полиции, но информации о каких-либо активных действиях с их стороны не поступало.

Djibo Issifou/Global Look Press

Djibo Issifou/Global Look Press

В МИД России назвали вбросами попытки обвинить Москву во вмешательстве во внутренние дела Нигера. Ранее глава ведомства Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в этой африканской стране.

В последние годы в странах Западной Африки — Мали, Буркина-Фасо и других — набирал популярность позитивный образ российского присутствия в противовес французскому, которое ассоциируется в регионе с эпохой колониализма.

Как напоминает ТАСС, в столице Нигера, городе Ниамей расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента — около 1,5 тыс. военнослужащих. В стране сейчас также находятся военные подразделения еще нескольких стран НАТО — Германии, Италии, США (до 1 тыс. человек).

Республика Нигер, будучи одной из самых бедных стран не только Африканского континента, но и мира в целом, при этом имеет стратегическое значение как обладательница значительных запасов топливного урана (7-е место в мировом рейтинге, Россия на 6-м месте). Контроль над месторождениями урана и поставками топлива крайне важен для Франции с её развитой атомной энергетикой. Из Нигера поступают 20% урана для французских АЭС. Новые власти страны приостановили экспорт урана и золота в бывшую метрополию, сообщила 31 июля британская вещательная корпорация Би-би-си.

Djibo Issifou/Global Look Press

Djibo Issifou/Global Look Press

30 июля парижская Le Monde распространила заявление Елисейского дворца — президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никаких нападок на страну и её интересы в Нигере и Париж ответит немедленно и несговорчиво.

Смена власти в очередной экс-колонии Франции (как напомнило ИА Регнум, в президентство Макрона прозападные правительства пали в Мали и Центрально-Африканской Республике) явно беспокоит Запад. В публикации The Wall Street Journal от 29 июля говорится: руководство западных стран опасается, что после переворота в Нигере Россия, стремящаяся расширить влияние в Африке, получит стратегическое преимущество.

Djibo Issifou/Global Look Press

Падение профранцузского режима в Нигере совпало по времени с проходившим в Санкт-Петербурге саммитом Россия — Африка, который проигнорировал президент Базум. Хронологическое совпадение двух событий было воспринято многими наблюдателями как символ изменения геополитической ситуации в Африке. Показательно, что, по оценке экспертов, китайские компании не собираются уходить из Нигера после смены режима.

Тем временем Британия объявила о приостановке помощи Нигеру, а администрация президента США Джо Байдена призвала вернуть власть президенту Базуму, официально поддержав позицию участников чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).