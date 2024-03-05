Материалы с тегом «Госпереворот»
Политолог объяснил слова депутата Рады о двух способах вернуться с фронта
Публичная критика в адрес главы киевского режима из уст депутата Верховной рады за нежелание беречь людские ресурсы на фронте является не чем иным, как проявлением противоречий двух кланов в правящей верхушке нынешней Украины. Один из них сориентирован на США, другой — на Великобританию. Так...
5 марта 2024
Группа военных в столице Чада направилась к президентскому дворцу
Группа военных пытается взять под контроль президентский дворец в столице Чада городе Нджамене, сообщает местное издание TchadOne в соцсети Х. В материале отмечается, что в результате столкновений у обеих сторон есть потери. Ранее в этот же день сообщалось о передвижении танков и бронетехники в...
28 февраля 2024
Спецслужбы Киргизии обвинили бизнесмена и активиста в попытке госпереворота
В Киргизии задержали ключевых фигурантов попытки госпереворота. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) страны. «Установлены десятки сторонников Имамидина Ташова и Тилекмата Куренова, которые были допрошены и дали исчерпывающие показания. Задержаны отдельные...
11 января 2024
Трампу запретили участвовать в праймериз в Колорадо
Бывшему президенту США Дональду Трампу запретили участвовать в выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году в штате Колорадо. Соответствующее решение принято Верховным судом штата. В документе говорится, что, согласно третьему разделу...
20 декабря 2023
Конгрессмен признал причастность США к госперевороту на Украине
Соединённые Штаты Америки причастны к свержению избранного правительства Украины в 2014 году, заявил в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х член палаты представителей США Томас Мэсси. «В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», — сказал...
6 декабря 2023
Россия на 8 декабря запросила неформальное заседание СБ ООН по Украине
Россия проведёт заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» касаемо ситуации на Украине. Совещание запланировано на 8 декабря, сообщил 21 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, созванном США и Албанией, дипломат...
новость часа
22 ноября 2023
Запад может организовать новый майдан против Зеленского
Западные страны при желании могут совершить на Украине новый майдан против действующей власти, написали в статье турецкой газеты Cumhuriyet. «Сейчас Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый майдан, но эта революция пойдёт только на пользу России», — написал автор. По мнению...
22 ноября 2023
Депутат ЛНР: народу Украины не досталась власть после Евромайдана
Участники протестов на Евромайдане надеялись получить реальную власть на Украине, которой в конечном итоге завладела лишь верхушка. По мнению депутата Народного совета ЛНР Владимира Полякова, протестующие остались обманутыми. В беседе с «РИА Новости» он напомнил о десятой годовщине начала протестов...
21 ноября 2023
Экс-премьер Украины назвал главную цель «евромайдана»
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров рассказал об организаторах и целях «евромайдана». По его словам, за начавшимися в ноябре 2013 года массовыми акциями протеста в Киеве стоят США, целью которых было ослабление России. «Американцы планировали государственный переворот в довершение...
21 ноября 2023
В Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки госпереворота
Власти Буркина-Фасо в Африке 26 сентября предотвратили попытку государственного переворота. Об этом без подробностей сообщило агентство Reuters. «Попытка была предотвращена службами безопасности и разведки», — написало издание. Отмечается, что некие военные офицеры и их сторонники планировали...
новость часа
28 сентября 2023
Франция отзывает посла и дипломатов из Нигера
Франция выводит своего посла Сильвена Итте и дипломатов из Нигера, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон 24 сентября телеканалам TF1 и France 2. «Франция решила вернуть своего посла. В ближайшие часы наш посол вместе со множеством дипломатов вернётся во Францию», — сказал он. Как сообщало ИА...
24 сентября 2023
Нигер закрыл воздушное пространство для самолётов Франции
Военные, захватившие власть в Нигере, закрыли воздушное пространство для самолётов Франции, сообщило 24 сентября французское издание AFP, ссылаясь на опубликованное заявление управления гражданской авиации африканской республики. В ведомстве заявили, что воздушное пространство Нигера открыто для...
24 сентября 2023
СНБ Армении задержала группу по подозрению в подготовке к госперевороту
Сотрудники службы национальной безопасности (СНБ) Армении раскрыли подготовку к узурпации власти, заявили в пресс-центре ведомства. Проведя комплексные оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники СНБ Армении установили, что семеро членов военно-патриотической общественной организации «Крестоносцы»...
24 сентября 2023
В правительстве Конго опровергли сообщения о госперевороте в стране
Министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала в социальной сети X (ранее Twitter) опроверг слухи о государственном перевороте, назвав эту информацию фейковой. «Появилась невероятная информация о каких-то серьёзных событиях, происходящих в конголезской...
17 сентября 2023
СМИ сообщили о попытке военного переворота в Конго
Местные СМИ Конго 17 сентября сообщают, что в стране начался военный переворот, в правительстве страны эти заявления официально опровергают. Издание The Yoruba Times сообщило, что вечером 17 сентября армия Конго начала захват ключевых объектов в столице страны — Браззавиле. По некоторым данным...
новость часа
17 сентября 2023
Мали, Буркина-Фасо и Нигер учредили альянс государств Сахеля
Для коллективной безопасности лидеры стран Мали, Буркина-Фасо и Нигера создают союз Сахеля. Об этом в соцсети X сообщил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита. Он уточнил, что подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера хартию Липтако-Гурма, которой учреждается Альянс государств...
16 сентября 2023
В Нигере мятежники обвинили Францию в подготовке к интервенции
Военные, захватившие власть в Нигере, выдвинули Франции обвинения в развертывании вооруженных сил в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для последующей интервенции в страну. Соответствующее заявление мятежники сделали 9 сентября на национальном телевидении, сообщает...
10 сентября 2023
В США и Франции заявили о стремлении к дипломатическому решению в Нигере
Глава минобороны США Ллойд Остин и министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню провели телефонный разговор, в ходе которого достигнута договорённость о стремлении к разрешению ситуации в Нигере дипломатическим путём. Стороны отметили важность взаимодействия с африканскими партнёрами...
2 сентября 2023
В Габоне лидер мятежников пообещал реорганизовать институты власти
Лидер мятежников, совершивших госпереворот в Габоне, генерал Брис Олиги Нгема пообещал реорганизовать институты власти в стране и сделать их демократичнее. Об этом 1 сентября сообщает Agence France-Presse (AFP). Как пояснил лидер мятежников, роспуск институтов власти носит исключительно временный...
2 сентября 2023
Избранный президент Гватемалы заявил о готовящемся заговоре против него
Победивший на президентских выборах в Гватемале Бернардо Аревало обвинил своих оппонентов в подготовке дестабилизации политической ситуации в республике с целью сорвать инаугурацию. По его словам, группа коррумпированных политиков и чиновников отказывается признавать результаты выборов...
2 сентября 2023