Проходящий в Северной столице России саммит Россия-Африка стал настоящим испытанием не только петербургских систем безопасности и городского транспорта, но терпения западных партнеров, очень неодобрительно взирающих на укрепление отношений России со странами Черного континента.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Пока немецкие медиа с видимым удовольствием смаковали число африканских стран, в последний момент отказавшихся от участие в саммите или понизивших его статус, африканцы, не считающие себя «частью мирового порядка, основанного на правилах», активно прибывали в Петербург с обоснованной надеждой получить для своих стран значимые бонусы от развития своих отношений с Россией.

Благо областей, имеющих для этого огромный потенциал, предостаточно: это и сельское хозяйство, в развитии которого особо заинтересованы постоянно недоедающие беднейшие страны континента, и строительство железных дорог, и телекоммуникации, и даже атомная энергетика.

Бурно развивающаяся экономика африканских стран испытывает нужду в инновационных технологиях, и российские партнёры часто предлагают им решения, не только оптимальные по стоимости, но и, в отличие от западных альтернатив, не привязанные к обязательным «демократическим» преобразованиям государственного устройства.

Страны Африканского континента в последние годы демонстрируют устойчивый экономический рост.

Рекордсменом в данной области является Экваториальная Гвинея, где ВВП по паритету покупательной способности с 1990-го по 2020 годы вырос в 92 раза. Помимо Экваториальной Гвинеи в первой двадцатке пионеров экономического развития континента находятся Уганда, Буркина-Фасо, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик и Эфиопия.

Новые рынки открывают новые возможности, и пока отдельные страны жеманно мнутся, оценивая демократичность той или иной политической системы и степень ее приверженности трансатлантическим ценностям, другие — и Россия, несомненно, в их числе — стараются ковать железо пока горячо.

Так, например, Египет не только активно сотрудничает с Россией в сфере сельского хозяйства, но и силами корпорации «Росатом» строит новейшую атомную электростанцию — четыре энергоблока ВВЭР-1200, способную закрыть почти все проблемы арабского лидера Африки в сфере энергетики.

Сами египтяне хотя и стараются дистанцироваться от острых политических вопросов международной повестки, российско-арабской кооперацией весьма довольны. Это особо подчеркнул египетский фельдмаршал-президент Ас-Сиси на пленарном заседании саммита, отметив также, что у Египта до сих пор никогда не было оснований не доверять России или опасаться того, что она не исполнит взятые на себя перед его страной обязательства.

Из бывшей германской колонии Намибии в Россию приехала очень разноплановая делегация. С радостью согласившись пообщаться с представителем бывшей метрополии в лице автора настоящей публикации, намибийцы сообщили, что ищут в России поставщиков оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также возлагают большие надежды на совместный российско-намибийский проект по добыче урана, начало которого запланировано на 2029 год.

Кстати, добыча африканского урана ныне волнует не только Россию.

Особо пристально и с нескрываемым беспокойством за ней наблюдают, в частности, во Франции. Французская атомная энергетика напрямую зависит от африканских поставок топлива для своих ядерных реакторов, которые вырабатывают до 85% электроэнергии в Пятой республике. Но Франция продолжает стремительно терять союзников в Сахеле и Центральной Африке.

Вслед за Мали и Центральноафриканской Республикой ориентированное на Париж правительство на днях пало в Нигере, поставляющем до 20% урана для французских АЭС. Учитывая, что внешнеполитический курс пришедшего к власти Комитета национального спасения, сместившего президента Мохамеда Базума, по слухам, вряд ли будет проатлантическим, французам впору всерьез задуматься об альтернативных источниках поставок.

Красноречивое совпадение: Нигер оказался одной из немногих африканских стран, демонстративно отказавшихся присылать на международный форум в Санкт-Петербурге своего представителя — и вот в день начала саммита в стране происходит государственный переворот.

Однако строительством и добычей ресурсов активность России на континенте не исчерпывается.

В частности, в ЮАР и Замбии при участии России реализуется программа поддержки высшего образования (замбийский аспирант Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Чимука Сингува, с коим автору довелось пообщаться на полях саммита, рассказал, что диплом РУДН и полученная в российском университете ученая степень станут отличным стартом для его карьеры на родине, ибо ценятся они там довольно высоко).

В образовательной сфере Москва посредством Росатома ещё и активно развивает проект «Международное сотрудничество в сфере ядерного образования», предусматривающий обучение студентов из стран Африки в российских вузах, проведение лекций и семинаров для африканской молодёжи, а также активно внедряет магистерские образовательные программы российских университетов, подразумевающие дальнейшую работу с выпускниками, их профориентацию и содействие трудоустройству.

Невооруженным глазом видно, что Росатом рассчитывает закрепиться в Африке всерьез и надолго. Причём не только как бизнес-корпорация, но и как компания, предлагающая странам континента широкое партнерство во многих сферах.

Развивается российско-африканское сотрудничество и на экологической стезе.

В Южной Африке Россия помогает местным властям в их борьбе с браконьерством редких животных, например, посредством внедрения в рога носорогов изотопов, что делает невозможным их продажу на рынке, а Танзании всё тот же вездесущий концерн «Росатом» оказывает поддержку национальному парку «Ньерере», финансируя группу рейнджеров, занимающуюся борьбой с отстрелом редких животных.

В общем, в области атомных и околоатомных инициатив российско-африканское сотрудничество развивается весьма бурно. Ведь Европе, взявшей курс на отказ от мирного атома, практически нечего предложить в данной области африканским партнерам. Из атомофилов там осталась лишь Франция, которая, как мы уже отметили, стремительно теряет свои позиции, которые к тому же отягощает колониальный бэкграунд. Похоже, у Росатома в данной области почти не осталось конкурентов.