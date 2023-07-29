Теракт в центре Таганрога 28 июля произошёл возле кафе «Чехов сад», расположенного в Лермонтовском переулке. О нём сообщили очевидцы, опубликовав видео с места происшествия.

Стрингер/ТАСС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей — разрушены стена и кровля.

Замдиректора учреждения Дмитрий Чоба сообщил, что от взрыва рухнул потолок в одной из частей здания. Кроме того, пострадала и большая часть экспонатов выставки. На момент теракта в здании находились три человека: хранитель музея и уборщики. Они серьёзно пострадали. В административной части находились около 10 человек, их вывели сапёры.

В окнах и балконах расположенного по соседству трёхэтажного многоквартирного дома выбило рамы. Повреждения также получили гаражи и хозпостройки. Пробило крышу в доме по улице Восточной, 10.

Всего в результате атаки ВСУ в городе пострадали 16 человек, из них десять оказались в больнице. Один человек находится в тяжёлом состоянии. Девять человек — в состоянии средней тяжести. Погибших нет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

После взрыва в городе перекрыли движение по Александровской улице, Лермонтовскому переулку и улице Антона Глушко. Власти города приняли решение отменить все массовые мероприятия. В районе взрыва ввели режим чрезвычайного положения.

Таганрогская Правда/ТАСС

Таганрогская Правда/ТАСС

Минобороны назвало происшествие очередным терактом Украины. Для удара Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали переоборудованную ракету С-200, которую удалось сбить в воздухе с помощью российской системы противовоздушной обороны. Осколки ракеты упали на город. Позже в ведомстве сообщили о перехвате ещё одной украинской ракеты в районе Азова в Ростовской области. Её обломки упали в безлюдной местности.

В Кремле заявили, что Украина использует излюбленную тактику ударов по гражданским объектам. Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры на обстрел Таганрога. Реакция последовала из Белого дома. В связи с обстрелом Таганрога украинской армией там заявили, что США не поощряют нанесение Киевом ударов по территории России.

Стрингер/ТАСС

Стрингер/ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на нарушение норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ.

Таганрогская Правда/ТАСС

На месте теракта продолжают работу следователи, после чего начнётся разбор завалов. Все пострадавшие получат выплаты.