Материалы с тегом «ЧП»
В метро Москвы мужчина столкнул знакомую под приближающийся поезд
В московском метро мужчина столкнул свою знакомую под приближающийся поезд. Об этом 14 марта сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. «На станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии мужчина в ходе конфликта со своей знакомой столкнул её с платформы под приближающийся...
14 марта 2024
Ракета японской компании Space One взорвалась сразу после старта
Первая частная японская ракета Kairos компании Space One взорвалась через несколько секунд после старта. Видео опубликовал 13 марта YouTube-канал The Launch Pad. Обломки ракеты упали в горах недалеко от стартовой площадки. На кадрах виден сильный пожар и поднимающийся столб густого дыма. Причина ЧП...
13 марта 2024
«Не дотянул до ВВП». Что известно о крушении Ил-76 в Ивановской области
Российский военно-транспортный самолёт Ил-76 12 марта упал в Ивановской области, не дотянув до взлётно-посадочной полосы аэродрома Северный и потерпел крушение в лесопосадке, сообщило 12 марта Министерство обороны России в своём Telegram-канале. Комментарии Минобороны Министерство обороны сразу же...
12 марта 2024
При крушении Ил-76 в Ивановской области погибли пять оренбургских лётчиков
Среди погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области были пять оренбургских лётчиков. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин. «Сегодня в Ивановской области при попытке посадки на аэродроме «Северный» потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76. Экипаж...
12 марта 2024
При крушении Ил-76 в Ивановской области погибли оренбургские лётчики
Оренбургские лётчики погибли в результате крушения Ил-76 в Ивановской области, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале. «Тяжёлые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это...
12 марта 2024
В Волгограде уволили сотрудников скорой помощи, пинавших мужчину на лавке
В Волгограде уволили сотрудников скорой помощи, которые пинали лежавшего на лавке местного жителя. Об этом 12 марта сообщил ТАСС со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники скорой помощи ногами сталкивают с лавки спящего мужчину. Автор...
12 марта 2024
Названа причина смерти младенца, найденного на свалке на Камчатке
Возможной причиной смерти младенца, тело которого нашли на мусорном полигоне в Петропавловске-Камчатском, стало переохлаждение. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного РФ. «По предварительным данным, мальчик славянской внешности рождён живым, доношенным, в...
12 марта 2024
Запашный рассказал, как умерла 22-летняя артистка цирка на Вернадского
Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова потеряла сознание во время номера и умерла в больнице от остановки сердца, рассказал гендиректор цирка Эдгард Запашный. Он подчеркнул, что артистке стало плохо после совершенно обычного, не опасного трюка. После появления из ящика иллюзиониста она...
10 марта 2024
Сотрудники МЧС потушили пожар на газопроводе в ХМАО
В ночь на 10 марта огнеборцы ликвидировали пожар на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожар вспыхнул на трубопроводе в Белоярском районе. В результате инцидента никто не пострадал. Первый заместитель главы Белоярского района...
10 марта 2024
На свалке в Петропавловске-Камчатском нашли мёртвого ребёнка
В Петропавловске-Камчатском на мусорном полигоне обнаружили тело младенца. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Камчатскому краю. В ведомстве уточнили, что новорождённого мальчика без признаков жизни нашли среди бытового мусора 6 марта. Следственные органы...
10 марта 2024
Пьяный петербуржец одним ударом отправил соседского мальчика в больницу
В лифте одного из жилых домов Санкт-Петербурга пьяный мужчина ударил соседского ребёнка, в результате чего тот попал в больницу. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. Инцидент произошёл вечером 8 марта, когда оба находились в лифте. «Пьяный сосед настолько сильно ударил 14-летнего мальчика, что после...
9 марта 2024
Спецгрузовик повредил крыло самолёта с пассажирами в аэропорту «Пулково»
В петербургском аэропорту «Пулково» спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолёта, в котором находились пассажиры, сообщило 9 марта Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. «Спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил...
9 марта 2024
Сброшенные с воздуха коробки с гумпомощью убили пятерых человек в Газе
Пять человек погибли и десять получили ранения при сбросе коробок с гуманитарной помощью с воздуха на толпу беженцев в северной части Газы, сообщил телеканал Al Jazeera. Правительство Газы подтвердило гибель пятерых человек в результате инцидента. Там напомнили, что подобный способ сброса гумпомощи...
9 марта 2024
В Москве «закодированный» мужчина выпил спиртное и умер
В Москве «закодированный» от алкогольной зависимости мужчина выпил спиртное и умер. Об этом сообщил источник ИА Регнум. Это произошло ещё 24 февраля, но стало известно только сегодня. В службу экстренной помощи и полицию поступило сообщение о смерти 39-летнего Анатолия М. на севере столицы...
8 марта 2024
Вооружённый мужчина проник в здание школы под Берлином
В Германии вооружённый мужчина проник в здание школы. Учебное учреждение расположено в населённом пункте Петерсхаген под Берлином. Об этом 8 марта сообщила медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland. Сигнал тревоги о том, что в школу вошёл мужчина с оружием, поступил на пульт полиции в 09:15 мск...
8 марта 2024
В Эквадоре продлили режим ЧП для борьбы с преступностью
Введённый в Эквадоре в начале года режим чрезвычайного положения продлили на 30 дней. Соответствующий указ подписал президент Даниэль Нобоа. Как сообщили в администрации эквадорского президента, Нобоа принял такое решение «в связи с серьёзными внутренними потрясениями и наличием внутреннего...
8 марта 2024
В Шагонаре в Тыве запустили три мобильные котельные после взрыва на ТЭЦ
В городе Шагонаре в Республике Тыва запустили три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после взрыва и пожара в котельной местной ТЭЦ. Об этом утром 8 марта сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале. «Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло. Специалисты работали всю...
8 марта 2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при аварии на ТЭЦ в Тыве
Состояние двоих из 15 госпитализированных после аварии на ТЭЦ в Шагонаре в Тыве врачи оценивали как крайне тяжёлое, сообщил 6 марта журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «По оперативным данным, из 15 госпитализированных двое находятся в крайне тяжёлом состоянии», —...
6 марта 2024
Пятеро мирных жителей погибли при подрыве автобуса на мине в ЛНР
В результате подрыва автобуса на мине в городе Кировске в ЛНР погибли пять мирных жителей. Об этом 6 марта сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. По его словам, в посёлке Донецкий в Кировске подорвался на мине ехавший на кладбище автобус, в котором находились восемь мирных...
6 марта 2024
Взрыв в котельной на Шагонарской ТЭЦ в Тыве попал на видео
Видеозапись взрыва в котельной ТЭЦ в городе Шагонаре в Улуг-Хемском районе Тывы 6 марта оказалась в распоряжении ИА Регнум. На записи видно, как после взрыва над зданием котельной поднялся столб огня, а затем чёрного дыма. Как передавало ИА Регнум, сообщение о взрыве в котельной Шагонарской ТЭЦ...
6 марта 2024