Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Число пострадавших при падении обломков сбитой украинской ракеты в Таганроге достигло 16, сообщили журналистам в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России.

Стрингер/ТАСС

Об этом пишет ТАСС. Из указанного количества десять человек помещены в медицинские учреждения, в том числе один в тяжелом состоянии.

Остальные госпитализированные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще шестеро человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее Минздрав сообщал о 14 пострадавших при падении обломков ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. Минобороны России назвало происшествие очередным терактом Украины.

Для удара использовались переоборудованная ракета С-200, которую удалось сбить в воздухе с помощью российской системы противовоздушной обороны. При этом её осколки упали на город.

В результате атаки пострадал Таганрогский художественный музей и близлежащие постройки. После взрыва в центре Таганрога перекрыли движение по ряду улиц.

Городские власти объявили, что в этой части города введут режим чрезвычайной ситуации. Позднее Минобороны РФ сообщило о ещё одной перехваченной украинской ракете, обломки которой упали в безлюдной местности.