Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Киевские власти совершили террористическую атаку на Таганрог, заявило 28 июля Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что российские средства противовоздушной обороны перехватили запущенную украинской стороной ракету.

Иван Шилов ИА Регнум

«Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», — заявили в Минобороны.

Ведомство уточнило, что украинская сторона предварительно переоборудовала в ударный вариант зенитную ракету комплекса ПВО С-200 и запустила по жилой инфраструктуре города.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822665" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в центре Таганрога произошёл возле кафе «Чехов сад» в Лермонтовском переулке. В Сети опубликовали видео с места происшествия. Взрывной волной в зданиях выбило стёкла, дорогу завалило обломками.

Глава региона Василий Голубев сообщил, что погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек с лёгкими травмами. На месте работают оперативные службы.