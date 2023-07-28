Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Причиной взрыва и разрушения кафе в центре Таганрога стало падение обломков украинской ракеты С-200, сообщило Минобороны России.

Правительство Ростовской области

В заявлении ведомства указано, что Киев в пятницу, 28 июля, осуществил очередной теракт. Переоборудованная в ударную украинская ракета С-200 направлялась в жилую инфраструктуру Таганрога. Её удалось перехватить, однако обломки упали в центре города. Повреждено несколько зданий, есть пострадавшие, никто не погиб.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога», — сообщило Минобороны.

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Ранее в этот день около кафе «Чехов сад в центре Таганрога в Ростовской области произошёл взрыва. Как уточнил губернатор региона Василий Голубев, предположительно, взорвалась ракета.

В результате образовалась воронка.

Губернатор также сообщил, что эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. В медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники